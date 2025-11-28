La gripe se adelanta en Cádiz con la variante del virus H3N2: Salud activa un plan de acción desde el lunes

Los centros sanitarios de la provincia de Cádiz ya lo están notando y los colegios también. No son pocos los profesores que han visto como esta última semana muchos niños han faltado a clases al estar pasando por un proceso contagioso de fiebre, mal cuerpo, escalofríos y tos con la llegada de la gripe, cuyo pico parece que este año llegará antes. Así lo ha confirmado el consejero de Sanidad en la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha detallado que la epidemia de gripe de esta temporada se está adelantando entre 4 y 7 semanas respecto a años anteriores y que esta positividad vendría marcada por la variante dominante, que no sería la misma de las anteriores temporadas.

"El virus H3N2 (causante de la gripe A) es el responsable del aumento", han apuntado desde la consejería sanitaria, que alerta también que podría afectar a la inmunidad , al no ser el mismo que en los inviernos de estos pasados años, "lo que podría llegar a provocar una disminución de la inmunidad en las persona". "Andalucía activará un Plan de Acción propio ante la gripe con el que nos adelantamos y protegemos de forma especial a los más vulnerables ante la virulencia que se prevé esta temporada”, ha dicho.

De momento, desde el lunes se recomendará el uso de mascarillas en los centros sanitarios y residencia de mayores .Pero el plan que trabaja la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias también contempla la mejora de la vigilancia virológica, para lo que se ha ampliado el número de médicos centinelas que transmiten información. También se han incrementado los indicadores con los que se mide la presión asistencial derivada de las infecciones respiratorias agudas a través de urgencias y se ha previsto el aumento de la cobertura vacunal en los grupos de riesgo.

Los últimos datos registrados en Andalucía “reflejan que la positividad para el virus de la gripe ha aumentado con respecto a las dos últimas semanas, alcanzando el 21,6 %, aunque Andalucía continúa por debajo del umbral epidémico. La tendencia de las incidencia de las infecciones respiratorias es claramente ascendente en las últimas semanas.. De acuerdo con los datos de SiVIRA para las semanas 42 a 47, la tasa andaluza pasa de 180,2 en la semana 42 —su mínimo en ese intervalo— a 270,2 en la 46 y alcanza los 289,5 en la semana 47, correspondiente al periodo del 17 al 23 de noviembre de 2025. Pese a este aumento, la comunidad se mantiene de forma constante por debajo de la media nacional.

En la media en el país, en línea con los últimos datos epidemiológicos publicados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la curva de gripe está subiendo y ha superado el umbral epidémico, habiendo registrado la semana pasada 40 casos por cada 100.000 habitantes. "Pero lo que queremos evitar es llegar a cifras como el año pasado o como el año anterior, que se llegó a cifras de 400 casos por 100.000 habitantes", ha resaltado por su parte la Ministra de Sanidad, Mónica García, que este viernes se ha reunido con las comunidades autónomas en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Allí Andalucía ha expuesto este viernes ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud los trabajos que viene realizando durante las últimas semanas para incrementar las medidas ante la temporada de gripe.

El VIrus H3N2

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) alerta de que la actual temporada de virus respiratorios está mostrando un comportamiento atípico y todo apunta a la predominancia del subclado K del virus gripal H3N2, ua subrama de la gripe A. Los síntomas típicos de la nueva variante influyen aparición de fiebre, que puede ser de moderada a alta y malestar intenso, con dolores coporales. Suelen aparecer escalofríos y venir acompañado de tos.

Si se confirma la presencia predominante del subclado K, ya que la evolución epidemiológica es muy similar a la observada en otros países donde la variante ya es mayoritaria, los cambios "pueden dificultar el reconocimiento por parte del sistema inmunitario, tanto tras vacunación como después de una infección previa, lo que podría explicar el adelanto de la circulación y el incremento de infecciones", señala el portavoz del Grupo de Trabajo en Enfermedades Infecciosas de la semFYC, José María Molero.

Aún así, desde la SemFYC y la administraciones sanitarias consideran fundamental la vacuación, "todavía es buen momento". “Aunque frente al subclado K la protección pueda ser menor, la vacuna sigue evitando infecciones graves por el resto de virus incluidos en su composición”. A ello se suma que la vacuna también protege frente a variantes H3N2 sin estos cambios, frente al virus A(H1N1) y frente a virus B, todos ellos potencialmente circulantes

Es un “un virus más transmisible” aunque no implica necesariamente mayor gravedad. "el principal riesgo recae en las personas vulnerables –mayores, inmunodeprimidos o pacientes con enfermedades crónicas–, ya que, según Molero, “aunque el virus no sea más virulento, sí puede causar más ingresos y complicaciones porque afecta a personas que estaban protegidas por la vacuna y no lo están al nivel de otros años en los que se han producido menores cambios antigénicos”.

En la provincia de Cádiz , casi 160.000 personas se han vacunado contra la gripe y en 69 centros de la provincia de Cádiz se pueden vacunar sin necesitad de coger cita.

Recomendaciones a partir del lunes

En el marco de plan, la Consejería emitirá también el próximo lunes una orden para recomendar el uso de mascarillas en personal y usuarios de centros sanitarios (hospitales y centros de salud) y sociosanitarios (residencias de mayores, centros para personas con discapacidad, entre otros), tanto públicos como privados, como medida fundamental de prevención frente a la transmisión de infecciones respiratorias agudas. Además, se pedirá a las direcciones de estos centros valorar la obligatoriedad del uso de mascarilla en sus planes de contingencia, en conformidad con la situación epidemiológica local.

Por último, el plan contempla también el refuerzo de acciones específicas para informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los gestos que protegen contra la gripe tales como el uso de mascarilla, la higiene de manos, aireación de espacios cerrados y el aislamiento social, es decir, evitar el contacto con otras personas, sobre todo personas vulnerables, cuando estamos enfermos.