69 centros de salud para vacunarse de la gripe sin cita en la provincia de Cádiz

El SAS ha habilitado puntos en 580 centros de Andalucía para vacunar sin cita todos los miércoles, 69 de ellos en la provincia de Cádiz. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz ha animado a la población diana que debe vacunarse de la gripe y el covid a acudir a algunos de estos lugares habilitados en toda la comunidad autónoma, donde muchos de ellos abren también por la tarde, un 30% más que el año pasado, para facilitar a todos la vacunación.

"Estos días, además de los grupos diana, podrán vacunarse también los convivientes domiciliarios de personas mayores de 60 años, de menores de 5 años, embarazadas y de personas con patologías crónicas”, ha subrayado el consejero, que ha insistido en que “la vacuna es la mejor forma de protegernos de estas enfermedades víricas relacionadas con las bajas temperaturas que hacen que muchos pacientes tengan que ser hospitalizados”.

Actualmente, 1.152.739 personas han recibido ya la vacuna contra la gripe en Andalucía, lo que supone el 63,8% de la población diana, 139.235 en la provincia de Cádiz. Frente a la Covid se ha alcanzado el 59,8% de la cobertura y se han vacunado 518.370 personas, en Cádiz 60.354.

Centros de salud para vacunrse sin cita los miércoles

Estos son los horarios de los miércoles para poder vacunarse sin cita de la Gripe y también del COVID. En los puntos de vacunación seleccionados se administrarán vacunas de gripe y/o Covid a las personas aún no vacunadas pertenecientes a los grupos diana de la campaña