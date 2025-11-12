69 centros de salud para vacunarse de la gripe sin cita en la provincia de Cádiz
El SAS habilita puntos todos los miércoles en las localidades gaditanas para la vacuna de la gripe y del COVID
Vacunación de la gripe y el covid en Cádiz: fechas y grupos de edad
El SAS ha habilitado puntos en 580 centros de Andalucía para vacunar sin cita todos los miércoles, 69 de ellos en la provincia de Cádiz. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz ha animado a la población diana que debe vacunarse de la gripe y el covid a acudir a algunos de estos lugares habilitados en toda la comunidad autónoma, donde muchos de ellos abren también por la tarde, un 30% más que el año pasado, para facilitar a todos la vacunación.
"Estos días, además de los grupos diana, podrán vacunarse también los convivientes domiciliarios de personas mayores de 60 años, de menores de 5 años, embarazadas y de personas con patologías crónicas”, ha subrayado el consejero, que ha insistido en que “la vacuna es la mejor forma de protegernos de estas enfermedades víricas relacionadas con las bajas temperaturas que hacen que muchos pacientes tengan que ser hospitalizados”.
Actualmente, 1.152.739 personas han recibido ya la vacuna contra la gripe en Andalucía, lo que supone el 63,8% de la población diana, 139.235 en la provincia de Cádiz. Frente a la Covid se ha alcanzado el 59,8% de la cobertura y se han vacunado 518.370 personas, en Cádiz 60.354.
Centros de salud para vacunrse sin cita los miércoles
Estos son los horarios de los miércoles para poder vacunarse sin cita de la Gripe y también del COVID. En los puntos de vacunación seleccionados se administrarán vacunas de gripe y/o Covid a las personas aún no vacunadas pertenecientes a los grupos diana de la campaña
- Cádiz
- Centro de salud La Paz 15:15-19:15
- Centro de salud Olivillo 17:30-19:00
- Fundacion Municipal de la Mujer. Palillero 10:30-13:30
- Centro de salud Puerta de Tierra 10:00-11:30
- Centro de salud Loreto-Puntales 17:30-19:00
- Centro de salud La Laguna 15:30-18:30
- El Puerto de Santa María
- Centro de salud Casa del Mar 15:00-19:30
- Centro de salud Doctor Federico Rubio 15:00-19:15
- Centro de salud Puerto Santa María Angel Salvatierra 11:00-13:00 / 16:00-19:00
- Chiclana de la Frontera
- Centro de salud Chiclana-La Banda Padre Salado 15.00-19.00
- Centro de salud Chiclana - El Lugar 17:00-19:45
- Centro de salud Chiclana Costa Los Gallos 16:00-19:00
- San Fernando
- Centro de salud San Fernando Dr. Cayetano Roldan 10:00-13:00 / 15:00-20:00
- Centro de salud Dr. Joaquín Pece 15:00-19:30
- Centro de salud Rodríguez Arias 10:00-11:00
- Puerto Real
- Centro de salud Casines 15:00-19:30
- Centro de salud Puerto Real 15:00-19:45
- Jerez de la Frontera
- Centro de salud Jerez Sur 9:00-13:00 / 16:00-19:00
- Centro de salud Madre de Dios 13:00-15:00 / 18:00-19:45
- Centro de salud Delicias Jerez 14:00-15:00
- Centro de salud La Barca Horario adultos: 13:45-14:45 Horario infantil: 14:00-14:45
- Centro de salud La Serrana 12:00-13:30 / 16:00-17:00
- Centro de salud San Benito 8:15-15:00
- Centro de salud Montealegre 15:00 / 18:00
- Sanlúcar de Barrameda
- Centro de salud Sanlúcar-Barrio Bajo 16:00-18:00
- Consultorio Bonanza 13:30-14:30
- Centro de salud Sanlúcar-Barrio Alto Horario adultos: 8:15-14:00 / 15:00-19:45 Horario infantil: 8:15h-13:45 / 16:30h-19:45
- San José del Valle
- Consultorio San José del Valle Horario adultos: 13:45-14:45 Horario infantil: 14:00h-14:45h
- Rota
- Centro de salud Rota Horario adultos: 12:30-13:30 / 15:30-19:30 Horario infantil: 15:30-19:30
- Chipiona
- Consultorio El Arroyo 13:30-14:30
- Centro de salud Chipiona Doctor Tolosa Latour 13:00-15:00
- Vejer de la Frontera
- Centro de salud Vejer de la Frontera Virgen de la Oliva 15:00-19:30
- Paterna de Rivera
- Consultorio Paterna de Rivera Gonzalo Pérez Fabra 15:00-18:00
- Medina-Sidonia
- Centro de salud Medina Sidonia 12:00-14:00 / 15:00-18:00
- Conil de la Frontera
- Centro de salud Conil La Atalaya 15:30-19:45
- Benalup-Casas Viejas
- Centro de salud Benalup 19:00-20:00
- Barbate
- Centro de salud Barbate 15:00-20:00
- Alcalá de los Gazules
- Consultorio Alcalá de los Gazules 19:00-20:00
- Zahara de la Sierra
- Consultorio Zahara de la Sierra 12:30-13:30
- Villamartín
- Centro de salud Villamartín 13:00-14:00 / 17:30-18:30
- Puerto Serrano
- Consultorio Puerto Serrano 14:00-15:00 / 18:00-18:30
- Prado del Rey
- Consultorio Prado del Rey 18:00-19:00
- Olvera
- Centro de salud Olvera 13:00-14:00 / 18:00-19:00
- El Gastor
- Consultorio El Gastor 12:15-13:00 / 18:00-19:00
- Espera
- Consultorio Espera 13:00-14:00 / 17:30-19:00
- Bornos
- Consultorio Bornos Pediatra Ana Martínez Rubio 13:00-14:00 / 17:30-18:30
- Consultorio Coto de Bornos 13:00-14:30
- El Bosque
- Consultorio El Bosque 14:00-15:00
- Arcos de la Frontera
- Consultorio El Santiscal 8:30-10:00
- Centro de salud Arcos de la Frontera 14:00-17:00
- Consultorio Jédula 13:30-15:00 / 18:00-19:00
- Consultorio El Posito 14:00-16:00
- Algodonales
- Consultorio Algodonales 13:00-14:00
- Algar
- Consultorio Algar 11:30-13:00
- San Roque
- Centro de salud San Roque Sur 15:00-19:00
- La Línea de la Concepción,
- Centro de salud La Linea-Centro La Velada 15:00-19:00
- Centro de salud La Línea Poniente 15:00-19:00
- Centro de salud La Línea Levante 15:00-19:00
- Jimena de la Frontera
- Centro de salud Jimena 15:00-19:00
- Castellar de la Frontera
- Consultorio Castellar de la Frontera 15:00-19:00
- Tarifa
- Consultorio Tahivilla 13:00-14:00
- Centro de salud Tarifa 14:00-15:00 / 15:00-16:00
- Consultorio Facinas 14:00-15:00
- Los Barrios
- Centro de salud Los Barrios 14:00-15:00 / 15:00-19:30
- Algeciras
- Centro de salud Algeciras-Centro 14:30-15:00 / 15:00-19:30
- Centro de salud Algeciras-Norte 10:30-15:00 / 15:00-19:00
- Centro de salud Algeciras-Sur Saladillo 15:15-19:30
