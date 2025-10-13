En marcha la campaña de vacunación de la gripe y el covid en Cádiz: fechas y grupos de edad

La Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Servicio Andaluz de Salud ha comenzado ya la campaña de vacunación contra la gripe y el covid. Desde el SAS se ha preparado un calendario por grupos de edad y personas más vulnerables así como profesiones escenciales.

Desde el pasado 6 de octubre, día en el que comenzó la campaña en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad, un total de más de 3.000 personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad se han vacunado en Cádiz. En la primera semana de campaña de vacunación antigripal dirigida al personal sanitario y sociosanitario y a estudiantes en prácticas en centros residenciales y sanitarios, desde su inicio también el 6 de octubre, se han inmunizado 8.799 profesionales en Andalucía. Desde Salud y Consumo se ha hecho un especial llamamiento a los profesionales sanitarios y sociosanitarios para que se vacunen, y así alcanzar un nivel de protección mayor frente a la gripe.

La delegada terriorial de Salud, Eva Pajares, ha informado de que la previsión de la presente campaña 2025-2026 contra la gripe es vacunar a 215.000 personas, entre menores y adultos, en la provincia. En este sentido, ha animado a la población a vacunarse, “ya que es la forma más efectiva para prevenir enfermedades infecciosas, evitar que cursen grave y reducir hospitalizaciones”.

Fechas y grupos de edad

Se irán incorporando a esta campaña progresivamente los restantes grupos diana:

14 de octubre, personas de 80 años o más y grandes dependientes en sus domicilios

20 de octubre: personas de 70 años o más y los niños de más de 5 años y adultos con patologías crónicas,

el 27 de octubre: personas de 60 años o más, profesiones esenciales (como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Bomberos, Protección Civil), profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

A partir del 12 de noviembre y al igual que en anteriores ediciones, se organizarán jornadas de vacunación sin cita para todos los grupos diana en los centros de salud.

Vacunación de la gripe de los menores

La Consejería de Salud y Consumo, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), inició el pasado 30 de septiembre en la provincia de Cádiz la campaña de vacunación contra la gripe para la temporada 2025-26, dirigida en el arranque a los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad.

De ellos, los de 3 y 4 años podrán recibir por segundo año consecutivo la vacuna en sus propios colegios. Se estima que unos 8.300 niños de la provincia gaditana en esta franja de edad accederán a esta prestación, para lo cual se requiere que los padres lo autoricen rellenando el consentimiento que se les facilita. A este grupo se les administrará la vacuna intranasal, mientras que los menores de 2 años recibirán la vacuna inyectable en los centros de salud.

La primera semana de vacunación frente a la gripe infantil, en el grupo de edad de 6 a 59 meses, han sido vacunados 2.761 niños en la provincia de Cádiz, tanto en centros educativos como en Atención Primaria. En cuanto a la vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), que comenzó el pasado 22 de septiembre, ya han sido inmunizados con nirsevimab 2.170 lactantes en la provincia de Cádiz.

Desde el 30 de septiembre también se pueden vacunar ante la gripe los docentes de menores de 5 años, embarazadas y puérperas, además de sus convivientes; todos pueden solicitar su cita a través de Salud Responde, ClicSalud+ o en los propios centros de salud.