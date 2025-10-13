Nueva concentración en Cádiz contra los errores en el cribado de cáncer de mama

Este martes 14 de octubre, a partir de las 10.00 horas, el colectivo de Mujeres Feministas de Cádiz vuelve a convocar a la ciudadanía para la segunda de las dos protestas que la entidad gaditana ha organizado como protesta ante los errores en el cribado del cáncer de mama por parte de la consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que trascendieron a la opinión pública en las últimas semanas.

Así, si el pasado jueves 9 de octubre, se celebró una exitosa manifestación por las calles del centro histórico -de San Juan de Dios a la plaza de las Tortugas- que reunió a más de un millar de personas, este martes las mujeres gaditanas vuelven a salir a la calle, esta vez, para concentrarse frente a la delegación territorial de Salud, situada en la avenida María Auxiliadora, 2.

"No descansaremos hasta que se haga justicia con todas las mujeres afectadas por la negligencia de la Junta de Andalucía , y con las familias de las que ya incluso han fallecido por no haberlas tratado a tiempo. Hasta que veamos que se restablecen absolutamente todos los servicios de la Sanidad Pública. Hasta que se complete toda la plantilla estructural del SAS mediante OPE extraordinaria , y mientras se resuelve, hagan contratos de larga duración, y estables, a enfermeros y médicas,para que vuelvan todas las que han echado por las condiciones precarias que les han ofrecido hasta ahora. Queremos volver a tener la Sanidad Pública que tuvimos , ejemplo en el mundo entero, y no pararemos hasta conseguirlo", han difundido también desde la Marea Blanca Gaditana, que ha estado apoyando estas reivindicaciones.

Exigencias que durante la manifestación de la pasada semana fueron detalladas en el manifiesto de la cita por Pilar Bravo, portavoz del colectivo de Mujeres Feministas de Cádiz. Responsabilidad penal, justicia para las mujeres con cáncer de mama, compensaciones para las afectadas, mejora en el programa de cribado y, sobre todo, que se restablezcan todos los servicios de los centros de salud y hospitales, que se abran todas las plantas, activos todos los quirófanos y las consultas externas. “En definitiva, exigimos el fin de la privatización de la sanidad pública”, resumía la representante.