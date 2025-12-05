El Colegio de Médicos de Cádiz apoya la huelga del sector convocada para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre

El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ), en la misma línea manifestada por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), muestra su apoyo a las jornadas de huelga convocadas para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), en defensa de las condiciones laborales, profesionales y retributivas del colectivo.

El CACM -y con él el COMCADIZ- considera que las reivindicaciones planteadas responden a una situación sostenida de sobrecarga asistencial, deterioro de las condiciones de trabajo y ausencia de avances reales en la mejora del ejercicio profesional, lo que está generando un profundo malestar entre los facultativos.

Entre las demandas trasladadas por los convocantes y compartidas por el CACM, destacan una clasificación profesional acorde a la responsabilidad inherente al ejercicio médico; la regulación adecuada de la jornada laboral y del régimen de guardias; el cómputo de las horas de guardia para la jubilación y su remuneración, al menos, como horas ordinaria y la eliminación de incompatibilidades injustificadas entre el ejercicio público y privado, garantizando que ambos puedan coexistir.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos mantiene, además, su reivindicación de un Estatuto propio y exclusivo para la profesión médica, que reconozca sus singularidades y garantice unas condiciones acordes con la responsabilidad inherente al ejercicio de la Medicina, favoreciendo así una mejora en la atención a los pacientes, que constituye nuestro objetivo último.

Asimismo, insiste en la necesidad urgente de abrir un proceso de diálogo efectivo y constructivo entre la Administración y los representantes de la profesión médica, que permita avanzar en soluciones estables y adecuadas a las necesidades del colectivo.

El CACM reitera su respaldo a las legítimas demandas de los médicos andaluces y hace un llamamiento a la unidad y participación responsable del colectivo en este contexto, con el objetivo de garantizar la dignidad profesional y la sostenibilidad del sistema sanitario.