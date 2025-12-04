Huelga en la sanidad pública: Los sindicatos convocan un paro indefinido todos los martes a partir del 27 de enero

El bloqueo de la negociación del Estatuto Marco que deber regular las condiciones laborales de todos los trabajadores de la sanidad pública española amenaza con paralizar el sistema por la falta de acuerdo con el ministerio. A los cuatro días de huelga convocados la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) a nivel nacional y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) entre los próximos días 9 y 12 de diciembre se suma ahora una huelga indefinida todos los martes a partir del próximo 27 de enero de 2026 a la que llaman a todo el personal sanitario, no solo a los médicos, el resto de los sindicatos representados en la mesa de negociación: SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde.

Todo el personal de la sanidad pública del país está llamado a participar en la huelga indefinida que, a partir del 27 de enero, y cada martes, han convocado las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), por el rechazo del Ministerio de Sanidad a acordar un nuevo Estatuto Marco que mejore las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, anuncian desde la web de SATSE, el sindicato de enfemería mayoritario a nivel nacional, que también aglutina a los fisioterapeutas.

Así lo han anunciado hoy, 4 de diciembre, los sindicatos en rueda de prensa después de constatar que, tras cerca de tres años de negociación, "el Ministerio que dirige Mónica García no tiene intención de pactar un texto de la nueva ley que realmente beneficie al conjunto del personal estatuario, sin excepciones y sin discriminaciones entre colectivos profesionales”, y que logre un sistema sanitario “más sólido, preparado y que proporcione una mejor atención a las personas”.

Huelga indefinida

Las organizaciones explicaron que no les ha quedado más remedio que convocar las jornadas de huelga, que se celebrarán los martes de cada semana, con carácter indefinido, una vez que el Ministerio "ha hecho oídos sordos” a todos sus intentos de cerrar un texto normativo cuyo objetivo sea el interés común de todos los trabajadores y trabajadoras.

Según resaltaron sus portavoces, desde el Ministerio de Sanidad, "no solo no se ha querido avanzar en la negociación" con los sindicatos legitimados y que representan al 100 por 100 del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, "sino que la ha dificultado, entorpecido y dilatado al mantener y alimentar una negociación paralela con otras organizaciones fuera del ámbito de negociación”.

Frente común

SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde lamentaron que "un ministerio que forma parte de un Gobierno, que se autodefine como progresista y firmemente defensor de la sanidad pública, haya sido "el único que ha tenido el dudoso honor de lograr un frente común sindical para convocar una huelga en la sanidad de nuestro país".

Los sindicatos subrayaron que "Mónica García no ha querido escuchar a los 10.000 profesionales que se manifestaron el pasado mes de octubre, frente a las puertas de su ministerio, y, después de dos reuniones “infructuosas”, ha paralizado la negociación con ellos, mientras sí avanzan con otras organizaciones que defienden intereses particulares de un solo colectivo sanitario, comprometiendo el interés general.

Nada más lejos de la realidad

Los sindicatos no entienden como la ministra de Sanidad puede afirmar, en declaraciones públicas, que el texto del nuevo Estatuto Marco está negociado en más de un 99% por ciento, porque no hay “nada más lejos de la realidad, y tampoco que siga argumentado que hay asuntos y demandas de mejoras cuya solución no son responsabilidad suya sino de otros departamentos ministeriales".

En este punto, reiteraron que una Ley tan importante y necesaria como el Estatuto Marco requiere de una acción de gobierno coordinada, como han trasladado de manera reiterada, tanto a Sanidad como al resto de ministerios implicados (Trabajo, Función Pública, Seguridad Social y Hacienda).

“El Ministerio de Sanidad se ha inhibido en su obligación de propiciar y promover esa acción de gobierno, mientras que otros departamentos sí lo hacen con respecto a otras materias, lo que entendemos que constata su debilidad dentro de un gobierno de coalición que, cuando tiene voluntad, impulsa, desarrolla y aprueba cualquier proyecto normativo”, agregaron.

Irrenunciables

En la rueda de prensa también aprovecharon las organizaciones sindicales para recordar los asuntos que siguen entendiendo “irrenunciables” en el Estatuto Marco para lograr avances y sobre los que el Ministerio sigue sin querer llegar a un acuerdo. Es el caso, por ejemplo, de las retribuciones básicas que deben acompañar al nuevo marco de clasificación del personal del Sistema Nacional de Salud.

Los sindicatos también pretenden dejar sentadas las bases en la norma para una jornada laboral digna y adecuada, que concilie la vida familiar y laboral del personal, además de otros aspectos relacionados con esta materia esencial en las relaciones de trabajo, y que se posibilite acceder a la jubilación anticipada y parcial de manera voluntaria.

Debilitamiento del sistema sanitario

Para las organizaciones sindicales, el Gobierno sigue debilitando permanentemente el sistema sanitario, precarizando las condiciones de trabajo de su personal, y no promoviendo acciones plausibles para resolver los déficits que se visibilizaron durante la pandemia de Covid.

Esta inacción del Ejecutivo es, para los sindicatos, una irresponsabilidad que castiga a pacientes y profesionales, y conduce al sistema sanitario hacia un camino sin retorno. El personal de la Sanidad Pública es el que hoy está sosteniendo la asistencia sanitaria a costa de un sobreesfuerzo permanente que no se puede mantener indefinidamente.

Todas las organizaciones del Ámbito de Negociación animan a las trabajadoras y trabajadores a secundar la huelga indefinida y a sumarse a todos los actos de protesta que se convoquen con el fin de mostrar unidad frente a la división que quiere promover la ministra y que constituye su arma frente a la fuerza laboral.

Las jornadas de huelga forman parte de la estrategia conjunta de presión y movilización que SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde vienen manteniendo desde hace meses, bajo el lema “Un Estatuto Marco para avanzar”.