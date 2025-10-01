La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana enterrada bajo una granja de pavos en Sanlúcar

La Guardia Civil de Cádiz ha desmantelado en Sanlúcar una plantación de marihuana 'indoor' enterrada bajo una explotación avícola. Los líderes de la organización, una pareja cuya vivienda se encontraba en la misma finca, habían instalado bajo tierra tres contenedores marinos de 30 m² cada uno que albergaba 675 macetas de marihuana y, una compleja y completa instalación conectada de manera fraudulenta a la red eléctrica. Además, sobre el terreno se localizó otro contenedor utilizado como secadero de cogollos de marihuana. Dos de los detenidos fueron detenidos intentando huir saltando el vallado con dos sacos de basura llenos de cogollos. Se ha incautado un total de 57,760 kg de sumidades floridas (cogollos) de marihuana y hay 5 personas detenidas como autoras de un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito contra la salud pública por cultivo o elaboración de drogas tóxicas y un delito de defraudación de fluido eléctrico que se abastecía de forma ilegal del alumbrado público. Las diligencias continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.

Las primeras investigaciones comenzaron cuando los guardias civiles del Equipo Águila tuvieron conocimiento de un posible cultivo ilegal de cannabis de los denominados 'indoor' que pudiera estar oculto bajo los terrenos de una explotación avícola dedicada a la cría, principalmente de pavos.

La gran extensión de terreno y la actividad diaria en la explotación avícola, dificultó la investigación ya que dicha explotación permitía la disminución del olor característico del cannabis, así como el ruido generado por el elevado número de aparatos eléctricos utilizados.

El operativo tuvo lugar el pasado día 18 en Sanlúcar donde se llevó a cabo la entrada y registro en la finca. Una vez dentro y junto a la explotación avícola se localizó una puerta de pequeña estatura que daba paso a unas escaleras subterráneas, donde se ubicaba todo un complejo de infraestructura eléctrica necesaria para dar servicio a una gran plantación de marihuana ubicada en tres contenedores marinos. En dicho lugar se localizaron tres contenedores 30 m² cada uno que albergaban 675 macetas y 7 bolsas de basura de grandes dimensiones con restos de marihuana de haber sido recolectado momentos antes.

El lugar albergaba numerosos equipos de aires acondicionados, lámparas, extractores de aire, filtros de carbono, humificadores, ventiladores, peladoras de marihuana y varias cámaras de seguridad que vigilaban 24 horas todo el subterráneo y el exterior de la explotación.

Dos de los detenidos intentaron huir

En el dispositivo policial, establecido en todo el perímetro de la finca durante el registro de la misma, los agentes sorprendieron a dos personas que intentaban huir saltando la valla con dos sacos de basura de grandes dimensiones que, al ser descubiertos, abandonaron los sacos y se ocultaron en el interior de la vivienda que hay en la misma finca. Minutos después fueron localizados y detenidos.

Durante el registro se descubrió sobre el terreno otro contenedor que albergaba en su interior un secadero con tres nasas (redes para el secado) de cogollos de marihuana en proceso de secado.

Finalmente como consecuencia del dispositivo de entrada y registro en el que participaron unidades como el Équipo Águila, PAFIF de Sanlúcar, USECIC, Equipo Pegaso con drones y unidades de Seguridad Ciudadana de Jerez y Rota, se procedió a la detención de 5 personas como autoras de un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito contra la salud pública por cultivo o elaboración de drogas tóxicas y un delito de defraudación de fluido eléctrico que se abastecía de forma ilegal del alumbrado público. Las diligencias continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones. Del mismo modo se ha incautado un total de 57, 760 kg de sumidades floridas (cogollos) de marihuana y toda la infraestructura eléctrica necesaria para favorecer el mantenimiento y crecimiento de las plantas que albergaba un total de 15 equipos de aires acondicionados, 56 lámparas, 6 extractores de aire, 5 filtros de carbono, 2 humificadores, 9 ventiladores, 2 peladoras de marihuana, numerosas cámaras de seguridad que vigilaban 24 horas todo el subterráneo y el exterior de la explotación.