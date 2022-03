Las granjas gaditanas comienzan a tirar leche por la huelga de transporte

La Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) anunciaba ayer en un comunicado que paraba temporalmente su actividad a nivel nacional debido a la huelga del transporte. Confirmaba la asociación interprofesional de productores que ya se venía notando el “desabastecimiento” en los lineales de algunos supermercados. El parón del sector lechero se debe a que las “fábricas han visto interrumpido el suministro de los insumos necesarios”, así como de “el producto terminado a las cadenas de distribución, por lo que se ha anulado la capacidad de envasado y de almacenamiento de un alimento que es altamente perecedero y esencial para el consumo diario”.

Dedicada a la producción lechera, la granja El Pinar, en Guadalcacín, cuenta con unos 500 ejemplares de vacas frisonas. Su responsable, Alfonso Gutiérrez, que ha trabajado en el sector toda la vida, iba ayer por la mañana camino de Sanlúcar a por grano para los animales, tras el anuncio realizado por la Federación: “Se nos acaba el maíz y demás porque no hay modo de traerlo, y nos queda alfalfa solamente hasta el sábado –comenta–. A nosotros nos acaban de comunicar que no van a venir a recoger la leche, porque no tienen donde echarla”.

La Granja El Pinar produce para Lactalis-Puleva 16.000 litros diarios de leche, que distribuye la firma. Esa cantidad será la que se desperdicie al inicio de cada jornada, desde hoy y mientras dure la huelga, ya que sin nadie que la recoja ni la almacene, la única solución es tirarla: “Ahora estamos con el agua al cuello, con la hipoteca encima, y tampoco hay muchas más opciones”, continúa Gutiérrez.

La explotación jerezana ya mostraba su preocupación por el escenario que afronta el sector agropecuario en la actualidad el pasado mes de enero, denunciando realidades como la venta por debajo de precio de coste (a 0,33 céntimos el litro, mientras que para cubrir gastos el precio por litro no debería bajar de 0,42). En el sector lechero, no hay ya cartón para envasar ni sitios en los que guardar el material, ya que los silos están repletos tras estos días de huelga.

Las granjas productoras de la provincia se encuentran en el mismo caso que El Pinar: “Y no hay seguro que te cubra esto, el contrato es de retirada y entrega de leche en exclusiva y la impotencia es tremenda. No estoy diciendo que el transporte tenga la culpa –añade– pero antes, todos los implicados deberían haberse sentado e investigado las consecuencias totales que iba a tener todo este tema, y tratar de paliarlo. Mis queridos políticos y el presidente Pedro Sánchez dicen que el próximo día 29 bajarán los precios del gasoil y la energía. No lo sé. Iremos aguantando y mientras, no sé si nos tiraremos al río o buscaremos una viga”.

Según Fenil, que integra a más de 60 empresas del sector y representa más el 95% de la producción láctea nacional, solo se revertirá esta decisión si se garantiza el derecho a la movilidad y la seguridad de los transportistas que no han secundado la huelga.