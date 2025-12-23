Golpe al narcotráfico en Cádiz: Guardia Civil y Agencia Tributaria incautan narcolanchas y 14.000 litros de combustible

La Guardia Civil de Cádiz y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han llevado a cabo este martes una operación conjunta contra el narcotráfico en la provincia, logrando frustrar tres intentos de aprovisionamiento a la logística de estas redes criminales. El operativo se desarrolló durante la madrugada del pasado 2 de diciembre de 2024 en puntos estratégicos de la costa gaditana, concretamente en Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María y el caño Sancti Petri. Como resultado de esta acción coordinada, se han incautado cuatro embarcaciones de alta velocidad y un total de 481 garrafas, que contenían más de 14.000 litros de combustible, todo ello destinado a abastecer a las lanchas utilizadas por los narcotraficantes.

El dispositivo contó con la participación de medios marítimos de Vigilancia Aduanera y diversas patrullas terrestres de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil. Durante la intervención por tierra, los agentes interceptaron un camión que transportaba en su interior dos embarcaciones, un motor y 127 garrafas de gasolina. Estos elementos son frecuentemente utilizados en la actividad ilícita del narcotráfico, lo que refuerza la hipótesis de su destino ilegal.

Paralelamente, en el transcurso de esta misma operación conjunta, los agentes del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil detectaron varias embarcaciones navegando que portaban petacas de gasolina. Tras la detección, el Servicio de Vigilancia Aduanera procedió a la interceptación de dos embarcaciones de alta velocidad y 354 garrafas de gasolina, sumándose a las incautaciones realizadas. Esta acción subraya la eficacia de la vigilancia marítima y terrestre en la lucha contra el crimen organizado.

Adicionalmente, durante el desarrollo del operativo, los servicios de bomberos tuvieron que intervenir para extinguir el incendio de una embarcación recreativa. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar si dicha embarcación se encontraba cargada de gasolina en el momento del suceso, lo que podría vincularla también a las actividades ilícitas detectadas.