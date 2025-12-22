La Guardia Civil interviene en una caza de ciervos en Vejer "con numerosas irregularidades" donde abatieron a 20 machos

La Guardia Civil de Cádiz, en un operativo dedicado al control de la caza furtiva, ha intervenido en una batida en Vejer en la que se abatieron a 20 ejemplares de ciervo macho cuando la autorización era para cazar ejemplares hembra para el control y mejora de la especie.

Según ha informado el Instituto Armado, la intervención se produjo tras la realización de diferentes servicios en prevención del furtivismo y la comprobación de la correcta actuación en materia de caza en monterías, ganchos y batidas que realiza la Unidad de Protección de la Naturaleza perteneciente a la Comandancia de Cádiz, en la que se inspeccionó una batida de gestión en un coto del término municipal de Vejer de la Frontera.

Dicha actividad consistía en el control de cérvidos denominada “batida de gestión” donde sólo se podía dar caza a ejemplares hembras para el control de las poblaciones de esta especie.

Al personarse la patrulla en el lugar donde se debía realizar el control veterinario de los ejemplares abatidos, los agentes actuantes observan gran cantidad de ejemplares de ciervos machos muertos, destacando entre éstos algunos trofeos, comprobando que se estaba incumpliendo las condiciones de la autorización emitida por la Junta de Andalucía.

Como resultado de la intervención, el Seprona intervino un total de 20 ciervos machos (Cervus elaphus), que fueron retirados por una empresa autorizada para la gestión de subproductos animales, destinados a su destrucción conforme a la normativa SANDACH.

Infracciones

"Dar muerte a estos 20 ejemplares machos en un coto donde sólo está autorizada la caza de hembras, puede causar desequilibrios en la estructura de la población, empobrecimiento genético de la especie, problemas de comportamiento por la falta de machos adultos, impactos ecológicos indirectos, etc...", informan desde la Guardia Civil.

La Unidad del Seprona, levanta acta in situ, informando tanto al organizador de dicha actividad como a persona responsable del coto en cuestión, que los hechos acontecidos se pondrán en conocimiento del departamento de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por infracciones cometidas a la normativa de Caza y de Sanidad Animal de Andalucía.

El Seprona realiza controles habituales para detectar las irregularidades que se podrían estar produciendo en aquellas actividades cinegéticas sujetas a autorización previa.