Declarada la emergencia cinegética en Cádiz para controlar a los jabalíes ante los riesgos de la peste porcina

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha declarado la emergencia cinegética temporal en toda la comunidad, incluidos los montes de la provincia gaditana, para intensificar el control del jabalí y el cerdo asilvestrado ante los riesgos sanitarios tras los casos de peste porcina detectados en Cataluña.

Esta resolución, que será publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA), se aprueba tras analizar la situación epidemiológica derivada de los casos de peste porcina detectados en Cataluña y del incremento sostenido de las poblaciones de jabalí en diversos territorios del país, ha informado la Consejería.

Entre las actuaciones más relevantes, que estarán vigentes hasta el 31 de marzo, destaca la habilitación de modalidades de control poblacional del jabalí durante toda la temporada, con especial énfasis en la caza por la modalidad de aguardos, en la que los cazadores se ocultan y esperan en un puesto fijo.

También se regulará el uso de capturaderos (trampas), tanto en terrenos cinegéticos como en terrenos no cinegéticos. Su instalación deberá comunicarse previamente al agente de Medio Ambiente de la zona.

En estos dispositivos, los animales capturados deberán ser sacrificados conforme a los protocolos establecidos, y cualquier otra especie que quede atrapada deberá ser liberada inmediatamente, salvo que requiera atención veterinaria.

285 capturaderos entre Cádiz y Málaga

En los montes públicos de Cádiz y Málaga y en los parques nacionales de Sierra Nevada y Sierra de las Nieves ya se han reactivado 285 capturaderos, una medida dirigida a reducir la presión poblacional de jabalíes en áreas especialmente sensibles.

La resolución también incorpora disposiciones para los terrenos urbanos y periurbanos, donde no pueden emplearse armas de fuego.

La Junta incrementará la presencia y el trabajo de los agentes de Medio Ambiente en el terreno y potenciará el papel de los guardas rurales en las tareas de detección temprana y transmisión de información en los espacios donde desarrollan su actividad.