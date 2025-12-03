La peste porcina africana, la mayor pandemia animal de la historia, llega a España: ¿es contagiosa para los humanos?

La peste porcina africana era un problema que se había erradicado hace tres décadas en España, no obstante la aparición de dos casos de jabalíes muertos en Cataluña y la sospecha de que haya ocho más infectados ha creado alarma. Las autoridades sanitarias, ganaderas y medioambientales ya se han puesto en marcha para evitar su expansión.

¿Qué es la peste porcina?

La peste porcina africana es una enfermedad viral altamente contagiosa entre cerdos domésticos y jabalíes. Sus síntomas incluyen fiebre, pérdida de apetito, hemorragias internas y externas, y con frecuencia muerte en pocos días. La transmisión puede ser de manera directa por contacto directo entre los animales o de forma indrecta, a través de restos de comida, fluidos contaminados o incluso a través de algunas garrapatas. Las autoridades sanitarias recuerdan que la tasa de mortalidad en animales infectados ronda el 100%.

En España, era una dolencia erradicada desde 1994. Su reaparición ha obligado a declarar un perímetro de seguridad: un primer radio de 6 kilómetros con acceso restringido, y un segundo, de 20 km, con prohibición de actividades al aire libre organizadas como excursiones, caza o trabajos forestales.

Hay un despliegue de efectivos para controlar fauna, restricción de movilidad en zonas rurales y la advertencia de no manipular animales muertos son parte del operativo.

¿Afecta la peste porcina a los humanos?

Esta enfermedad contagiosa y letal para los cerdos y jabalíes ha sido estudiada por los expertos y todos están de acuerdo en que la peste poscina africana no se transmite a las personas. Ni por contacto con animales infectados, ni por consumir carne de cerdo. Tampoco representa un riesgo para mascotas u otras especies distintas de jabalíes o cerdos.

Comer carne de cerdo sigue siendo seguro, no hay que temer a un posible contagio. El problema es exclusivamente para los animales susceptibles ya sean domésticos o salvajes y, por extensión, para la industria ganadera.

Un gran golpe para el sector porcino en España

El impacto económico podría ser considerable. España es uno de los mayores productores porcinos de la Unión Europea, con exportaciones que alcanzan los 8.000–9.000 millones de euros anuales.

Varias importaciones desde la provincia afectada —especialmente hacia países no comunitarios— ya han sido suspendidas en señal de precaución. Aunque el brote, por ahora, se ha detectado solo en jabalíes, las autoridades mantienen estrictos controles en las granjas del entorno. Las 39 explotaciones cercanas dieron negativo, de momento.

El temor es que un nuevo foco en una granja provoque una expansión mucho más rápida y obligue a sacrificios masivos de animales, como ya ha ocurrido en anteriores episodios europeos.

Así se puede prevenir

Frente a la emergencia, las autoridades han hecho un llamamiento claro: no alimentar a jabalíes, evitar basura accesible a fauna silvestre, no manipular animales muertos y reforzar las medidas de bioseguridad en granjas.

Además, colaborar en la vigilancia: avisar al 112 ante cualquier jabalí muerto, cumplir las restricciones de movimiento y proteger a los animales domésticos, manteniéndolos alejados de residuos de fauna.

Los daños de esta enfermedad se centran en los animales, los humanos están a salvo de un posible contagio. Aunque esto tiene graves consecuencias para la producción , el comercio exterior y la economía rural. Para evitarlo, la clave está en una acción conjunta: autoridades, ganaderos, medio ambiente y ciudadanos. Vigilancia, prevención y responsabilidad serán esenciales en las próximas semanas.