El Gobierno da luz verde a obras de 32 millones de euros en la Base de Rota

El Gobierno sigue inyectando millones en la Base naval de Rota, que tiene previsto en los próximos años importantes obras, proyectos para que los que se siguen dando pasos importantes. Adecuación de muelles, nuevo edificio de capitanía, nuevos hangares, talleres, instalaciones para el adiestramiento o alojamientos logísticos son algunas de las más destacadas y que se unen a otras para una mejor eficiencia energética, movlidad o cumplir las normativas medioambientales.

Así, el Consejo de Ministros aprobó este martes el acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato para la construcción de nuevos depósitos y conducciones de combustible en las instalaciones gaditanas. El contrato al que se da luz verde tendrá un valor estimado de 32.363.802,24 euros y tendrá una duración de veinte meses desde la firma del acta de comprobación de replanteo.

Según han apuntado desde el Gobierno, "la ejecución de este proyecto es necesaria, no sólo para garantizar la operatividad de la nueva clase de fragatas F-110 -que tendrán base en Rota tras su construcción- sino también para dotar al conjunto de la flota de un sistema nacional, robusto y seguro de suministro de combustible estratégico". Esta actuación responde a criterios de interés público, defensa nacional y soberanía energética, añaden.

Es el segundo proyecto destacado que el Consejo de Ministros aprueba en la base gaditana en este mes de diciembre. El día 9 informó de la inyección de 14 millones de euros (13.909.090,91 euros) para la construcción de una nueva residencia logística de la Armada, así como la urbanización del entorrno. El Consejo de Ministros autorizó ela celebración del contrato de obras para su construcción, que se espera tengan un plazo de ejecución de dos años.

Estas obras de envergadura pretenden atender las necesidades cada vez mayores de estacionamiento y apoyo tanto de las unidades actuales como de las futuras que la Armada prevé”, entre ellas las nuevas fragatras ya citadas. “Además, está el compromiso con los Estados Unidos de América que tienen cinco unidades basadas en Rota con la previsión de la llegada de una sexta en el futuro” y “el necesario apoyo a las unidades de las marinas aliadas que visitan la Base con motivo de la participación en ejercicios o escala logística y descanso de dotaciones”, apuntaba hace unos meses el almirante del Arsenal de Cádiz.

Obras en la gran base gaditana

En los próximos años confluyen una serie necesidades derivadas del estacionamiento de nuevas unidades de la Armada en la Base Naval de Rota (como fragatas F-110, helicópteros NH-90, helicópteros H-135 y helicópteros MH-60R); la modernización o actualización de buena parte de las infraestructuras existentes y nuevas infraestructuras (como alojamientos logísticos, cuartel general operacional); además de las propias lógicas derivadas de la ampliación de la presencia de unidades de la Marina de los Estados Unidos basadas en Rota”.

Además, en marzo tendrá que estar listo el anteproyecto de ampliación de los muelles de la Base de Rota, que lleva a cabo la empresa Sene, ardjudicataria del contrato que ya trabaja en coordinación con la Armada en su redacción “En función de la alternativa que se escoja, se prevé que la obra dure alrededor de seis años”, indicaron fuentes de la Armada.

Otra inversión importante en Puntales

No es la única base gaditana en la que el Gobierno invertirá próximamente para su mejora. Y es que también este mes que termina el Consejo de Ministros autorizó la celebración del contrato de obras de remodelación de muelles y adecuación en la Estación Naval de Puntales en Cádiz, que también espera acoger en los próximos años nuevos buques El valor estimado del contrato asciende a 14.700.013 euros y tendrá una duración de 18 meses desde la formalización del acta de comprobación del replanteo, sin posibilidad de prórroga, informaban el pasado día 3.

La modernización de la flotilla hidrográfica actual, con nuevos buques que tendrán base en Cádiz, precisa que se lleven a cabo las infraestructuras necesarias asociadas al programa de estas nuevas unidades . En el mismo se encuentra la modernización de la redes de servicios de las instalaciones militares gaditana, la construcción de un centro integrado de vigilancia en tierra, actualización de pañoles y talleres, y el dragado del puerto para el atraque y desatraque de los buques.