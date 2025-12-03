El Gobierno destina más de 14 millones para remodelar la base de la Armada de Puntales en Cádiz

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de obras de remodelación de muelles y adecuación de las instalaciones en la Estación Naval de Puntales en Cádiz. El valor estimado del contrato asciende a 14.700.013 euros y tendrá una duración de 18 meses desde la formalización del acta de comprobación del replanteo, sin posibilidad de prórroga.

Según ha explicado en una nota, la modernización de la flotilla hidrográfica actual, con nuevas plataformas navales con base en la Estación Naval de Puntales, precisa que se lleven a cabo las infraestructuras necesarias asociadas al programa de los buques hidrográficos.

Para ello, según ha indicado, es necesario la modernización de sus redes de servicios, la construcción de un centro integrado de vigilancia en tierra, actualización de pañoles y talleres, y el dragado del puerto para el atraque y desatraque de los buques.

¿Qué se hace en la base de Puntales ahora?

Más allá del lugar estratégico donde se encuentra, las instalaciones forman ahora parte integral del Arsenal de Cádiz y actúa como base de estacionamiento donde se ejecutan de forma limitada las funciones y cometidos del Apoyo Logístico.

En Puntales, actualmente, según los últimos números aportados por la marina española, tienen destino unas 300 personas. Serían un centenar menos que hace unos años, en 2016, cuando el Grupo Naval de Playa se trasladaba a la cercana Carraca, en San Fernando, sin que de momento haya llegado alguna nueva unidad. En un reportaje publicado en 2001 en este periódico cifraba en 640 las personas entre las unidades y los buques atracados, pero la Armada cuenta allí con buques y unidades que hacen un papel destacado.

La estación naval es, también, el terreno en que se levanta la torre de conducción eléctrica sobre la bahía de Cádiz, con 154,14 metros de altura y 510 toneladas de peso y que sostiene el cableado de alta tensión que corre de esta torre a su gemela en la Cabezuela.

Y allí sigue el fuerte de San Lorenzo, desde el siglo XVI, cuando se construyó un fuerte que consistía en una torre artillada de poca altura, con 5 piezas de artillería y 4 aposentos. Después del asedio francés entre 1810 y 1812, el fuerte sufre una remodelación que cambia por completo su geometría. En la actualidad el fuerte solo ha tenido una modificación consistente en un añadido en la cara Norte de la parte superior.

Todas las unidades de la Base de Puntales

Su misión es el apoyo logístico y sostenimiento de las Unidades y dependencias basadas en la Estación Naval, así como su Seguridad Física, siendo estas: