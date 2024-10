Rota refuerza su posición "clave" con la llegada de un nuevo destructor del escudo antimisiles

Rota/Una unidad de música de la US Navy y otra de la Armada amenizan la previa al acto de bievenida al Uss Oscar Austin en la Base de Rota y se aplauden unos a otros al finalizar cada pieza. El muelle y los buques norteamericamos- y también los españoles, entre ellos el Juan Carlos I que se ve al fondo recién llegado de Barcelona- se han engalanado para oficializar con una ceremonia que comienza el "siguiente capítulo de la larga y muy positiva historia de alianza entre España y Estados Unidos". Así la definió la Encargada de Negocios y embajadora en funciones, Rian Harker Harris, que junto a las demás autoridades que intervinieron en este acto incidió en la importancia "estratégica" de esta relación bilateral, donde la base española refuerza aún más su posición con un aumento de militares estadounidenses, unos 700 en los próximos dos años con dos buques más del escudo antimisiles, "un paraguas de seguridad y disuasión contra múltiples amenazas".

El primero, el Oscar Austin con unos 350 militares y sus familias, ya está aquí desde miércoles. Ahora entrará seguramente en mantenimiento tras una travesía larga de seis semanas desde Virginia, su anterior base. Pero su presencia es "un nuevo ejemplo" del apoyo a las operaciones de la OTAN así como la Alianza de EEUU con España", dijo Stuart Munsch, comandante de las Fuerzas Navales de EEUU en Europa, que cuentan ya con una unidad más para la zona de operaciónes en un momento importante, con la guerra de Ucrania y la situación en Oriente Próximo. Testigos eran del acto dos de los destructores norteamericanos de Rota, el Paul Ignatius y el Roosevelt, atracados con operarios españoles a bordo en tareas de mantemiento. Los otros dos están de patrullaje y precisamente actuaron contra los misiles lanzados por Irán a Israel recientemente.

"Con esta llegada reforzamos la relación bilateral clave y la Alianza de la OTAN", añadió el capitán de navío Teague J. Suárez , comandante de las actividades navales de EEUU en España, que con su discurso en inglés y castellano ensalzó a la Base de Rota como "la mejor instalación para la Flota americana". "Sois nuestros aliados más antiguos y con esto demostramos el poder de nuestra alianza y amistad en esta comunidad", añadió.

Y es que desde las autoridades norteamericanas insistieron en esta unión de 70 años, tejiendo lazos personales. La propia historia de la embajadora en funciones forma parte de ella: su marido nació en la Base de Rota, vivió en El Puerto y ella estuvo, como parte de la delegación, en cada una de las llegadas de los cuatro primeros destructores estadounidenses. "No es una historia no es única: miles de familias estadounidenses y españolas han creado lazos a lo largo de nuestra historia compartida, que no se puede contar sin Rota y El Puerto, y en ninguna otra región más que en ésta tan importante", contó en sus palabras.

Impacto económico

Las autoridades en la bienvenido al nuevo destructor de EEUU en la Base de Rota. / Julio González

En números, como adelantó ayer Diario de Cádiz, el aumento de fuerzas navales de EEUU promete "400 puestos de trabajo y con un aumento de los salarios y beneficios de los trabajadores locales". "A su vez, se estima que los contratos españoles de mantenimiento de los barcos estadounidenses aquí crecerán un 35 por ciento, con un valor total de concesión de aproximadamente noventa millones de euros al año", añadió la representantes del gobierno de Biden en España.

En Rota, según comentó el alcalde, Javier Ruiz Arana, "más de 1.000 familias" viven de la Base Naval con empleo directo relacionado con la Marina norteamericana, a lo que se suman los empleos indirectos que esta presencia militar extranjera genera en la propia base o en negocios creados en la ciudad en torno a esta población. El alcalde ha reivindicado que la llegada de este nuevo destructor "redunde en la creación de puestos de trabajo de calidad" vinculados, destacando la buena convivencia de los roteños con militares norteamericanos, haciendo que las relaciones entre ambos países sean "positivas", un hecho que las administraciones "tienen que valorar y agradecer" y compensar "con economía y con puestos de trabajo".

La Base es una instalación militar de uso compartido de importantes dimensiones, pero cuyos muelles incluso se queden pequeños en los próximos años. "Empieza a quedarse corto sí, no sólo por los buques del escudo sino que la Armada cada va necesitando más aquí y están en proyecto la amplación", manifestó el Almirante de la Flota, Eugenio Díaz del Río. A preguntas de los periodistas, señaló el valor del refuerzo del escudo contra misiles balísticos de la OTAN, que también es "una oportunidad" para la contratación de más personal, como en los astilleros para el mantenimiento de estos barcos.