El anteproyecto de ampliación de los muelles de la Base de Rota estará listo en 2026

El destructor norteamericano 'USS Oscar Austin' en el acto de bienvenida celebrado en la Base Naval de Rota

El anteproyecto de ampliación de los muelles de la Base Naval de Rota estará listo en el primer semestre de 2026, tras lo que podrá comenzar una obra de grandes dimensiones y complejidad que se prevé que dure alrededor de seis años, según han informado fuentes de la Armada.

La empresa SENER, adjudicataria del contrato, trabaja en coordinación con la Armada en la redacción del anteproyecto de respuesta a las necesidades de ampliación de estos muelles.

Este anteproyecto estará listo en el primer semestre de 2026, tras lo que comenzará la fase de ejecución.

“En función de la alternativa que se escoja, se prevé que la obra dure alrededor de seis años”, han indicado fuentes de la Armada.

La Base de Rota inició los estudios para una ampliación de sus muelles para dar servicio a la Armada española y acoger el escudo antimisiles de la marina estadounidense.

En una primera fase del despliegue de este escudo se asentaron en la Base Naval de Rota cuatro destructores estadounidenses entre 2014 y 2015.

En la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en junio de 2022, el entonces presidente estadounidense, Joe Biden, y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, acordaron ampliar este escudo antimisiles con dos destructores más.

Uno de ellos, el USS Oscar Austin DDG 79, se instaló en la base en octubre de 2024, y el sexto está previsto que llegue en 2026.

En 2013, antes de la llegada de los primeros destructores, la Base Naval de Rota duplicó su capacidad con la ampliación de sus muelles, hasta lograr 1.100 metros lineales de atraque.

Esta ampliación, dentro del denominado programa CP13, fue financiada por la OTAN, los Estados Unidos y España. La Base se prepara ahora para una nueva ampliación de sus muelles.