El Gobierno inyecta 14 millones en la Base de Rota para una "necesidad prioritaria" de la Armada

El Gobierno inyectará 14 millones de euros en la Base de Rota (13.909.090,91 euros) para la construcción de una nueva residencia logística de la Armada, así como la urbanización del entorrno. El Consejo de Ministros ha autorizado esta martes la celebración del contrato de obras para su construcción, que se espera tengan un plazo de ejecución de dos años. Se trata una nueva infraestructura para estas estratégicas instalaciones militares, en las que se prevé importantes renovaciones de insfraestructura en los prróximos años, con la ampliación de sus muelles como la más destacada.

Desde el Gobierno recalcan "el déficit de alojamiento " que hay actualimente en la Base de Rota, unas instalaciones donde trabajan unas 9.500 personas: 5.200 españoles y 4.300 norteamericanos, al margen de los trabajadores de las empresas locales que entran a trabajar cada día que se estima en otras 2.700 personas. “En los próximos años confluyen una serie necesidades derivadas del estacionamiento de nuevas unidades de la Armada en la Base Naval de Rota (como fragatas F-110, helicópteros NH-90, helicópteros H-135 y helicópteros MH-60R); la modernización o actualización de buena parte de las infraestructuras existentes y nuevas infraestructuras (como alojamientos logísticos, cuartel general operacional); además de las propias lógicas derivadas de la ampliación de la presencia de unidades de la Marina de los Estados Unidos basadas en Rota”, manifestaba el almirante del Arsenal de Cádiz, Robuén Rodríguez Peña, en una entrevista a este medio en abril de este 2025, donde adelantaba buena parte de estas inversiones y mejoras previstas.

Según la justificación del Gobierno, "la construcción de un nuevo edificio de residencia logística es una necesidad prioritaria, plenamente justificada por el incremento sostenido de la demanda, las limitaciones de las infraestructuras existentes, el aumento de efectivos de las Fuerzas Armadas y la importancia estratégica de la Base Naval" "Como consecuencia, resulta imprescindible ampliar la capacidad residencial mediante la construcción de una nueva instalación que permita dar cobertura a la creciente demanda, descongestionando las residencias existentes", señalan

En los próximos años, la Base verá la adecuación de muelles, nuevo edificio de capitanía, nuevos hangares, talleres, instalaciones para el adiestramiento o alojamientos logísticos, unida a trabajos para una mejor eficiencia energética, movlidad o cumplir las normativas medioambientales.

Los muelles, 300 millones de euros en seis años

En marzo tendrá que estar listo el anteporyecto de ampliación de los muelles de la Base de Rota, que lleva a cabo la empresa Sene, ardjudicataria del contrato que ya trabaja en coordinación con la Armada en su redacción “En función de la alternativa que se escoja, se prevé que la obra dure alrededor de seis años”, indicaron fuentes de la Armada.

Estas obras de envergadura pretenden atender las necesidades cada vez mayores de estacionamiento y apoyo tanto de las unidades actuales como de las futuras que la Armada prevé”, como son las fragatas F110, que tendrán aquí su casa. “Además, está el compromiso con los Estados Unidos de América que tienen cinco unidades basadas en Rota con la previsión de la llegada de una sexta en el futuro” y “el necesario apoyo a las unidades de las marinas aliadas que visitan la Base con motivo de la participación en ejercicios o escala logística y descanso de dotaciones”, apuntaba hace unos meses el almirante.

Pero además, ya están en marcha una reforma importante en la Flotilla de aeronaves, con la llegada de nuevas aeronaves y escuadrillas, que traerán hangares, modernización de talleres y se construyen y mejoran instalaciones de adiestramiento de dotaciones, con simuladores de vuelo.

El cambio de las infraesructuras de la Base pasan también por la red de almacenamiento y suministro de combustible, residencias logísticas para dotaciones, el cuartel general para el Mando de Componente Marítimo, así como elementos para mejorar la movilidad sostenible, con rotondas, carriles bici-peatonales, bolsas de aparcamiento o electrolineras. La base tiene ya una gran planta foltovoltaica para abastecer infraestructuras, aeródromo y muelles.

Por su parte, EEUU sigue inviirtiendo en estas importantes instalaciones. La US Navy lleva su propia programación de actuaciones de infraestructura que se coordina con la Armada”. Así se están construyendo nuevas naves para almacenamiento de embarcaciones, y una serie de edificios de apoyo portuario, entre los que destaca uno destinado a capitanía de puerto, que será de uso compartido, y se están realizando obras en uno de los muelles, de uso también compartido. Algunas de las principales obras en ejecución, o en proyecto, que tienen los norteamericanos son edificios en la zona de muelles ( como el de capitanía de puerto de uso conjunto); taller de embarcaciones; alojamientos y hangares para helicópteros, entre otras".