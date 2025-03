Ganar Cádiz en Común muestra su apoyo al portavoz de Mareas Blancas, Antonio Vergara

El espacio político Ganar Cádiz en Común ha emitido un comunicado en el que muestra su apoyo incondicional a Antonio Vergara, uno de los portavoces de la plataforma Mareas Blancas, que ha sido denunciado judicialmente por la directora del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz/La Janda, "con el seguro beneplácito de la delegada territorial de Salud", indican.

"El uso de la justicia para tratar de amedrentar a una plataforma ciudadana, como las Mareas Blancas de la provincia de Cádiz -comentan desde Ganar Cádiz en Común-, que hace una labor tan justa e imprescindible como la defensa razonada, argumentada y con hechos del deterioro que sufre la sanidad pública andaluza, tiene un bajo nivel moral".

"Estamos seguros -continúan- de que, en este caso, no sólo no va suponer un freno de la lucha social en defensa de los derechos fundamentales, sino todo lo contrario, un estímulo para seguir. Ganar Cádiz en Común caminará junto a ellos y ellas".

Asimismo, desde la agrupación política animan a la población a que "no se resigne a la situación actual sino que reclame una sanidad 100% pública y de la máxima calidad, como teníamos hace años. Son decisiones políticas las que consiguieron el Sistema Sanitario Público en Andalucía y son decisiones políticas las que están consiguiendo su deterioro en beneficio de la privada".

APOYO DE OTRAS MAREAS

Según denuncia Mareas Blancas, la directoria del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, ha interpuesto esta denuncia contra Antonio Vergara -referente de las movilizaciones por la sanidad pública- "con el más que probable consentimiento de Eva Pajares, delegada de Salud de la provincia de Cádiz".

La denuncia hace referencia a la protesta que tuvo lugar a comienzos del verano pasado, cuando el colectivo protestaba ante la problemática situación que se preveía -según propias declaraciones de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía- durante los meses de veranos. Ante la negativa para recibir al colectivo, los representantes se presentaron en otro encuentro que mantenía la responsable provincial: "Aquel día -indican desde Mareas Blancas- nosotros pedíamos participación ciudadana y nos respondieron de esta forma. Otro ejemplo del talante del Gobierno de Moreno Bonilla y todos sus cargos, que a poco que se dejan llevar, ponen en práctica métodos que recuerdan a otros tiempos".

"Pero si creen que nos van a acobardar -continúan desde el colectivo- se han equivocado totalmente, porque no nos dan miedo y no vamos a ceder. Seguiremos defendiendo una Sanidad cien por cien pública, universal, integral, gratuita en el acceso y de calidad. Y, por supuesto, Antonio no está solo, le acompañamos todas las mareas blancas de la provincia y de otras provincias hermanas".