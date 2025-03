Denuncia desde el SAS a un portavoz de Mareas Blancas en Cádiz

La plataformas Mareas Blancas en Cádiz ha dado a conocer que la directoria del Distrito Sanitario de Bahía de Cádiz/La Janda ha denunciado a uno de sus portavoces, Antonio Vergara, por insultos y amenazas. Una acción que -indican en nota de prensa desde la plataforma- "ni nos acobarda, ni nos amedrenta".

Según Mareas Blancas, la postura de la directora del Distrito Sanitario es una reacción a las movilizaciones que tuvieron lugar el pasado verano, ante los temores de que los meses de vacaciones fueran caóticos en el sistema sanitario público. "A mediados del año pasado, ante informaciones de trabajadores de Atención Primaria -indican desde Mareas Blancas- solicitamos una reunión urgente con la directora del Distrito de Cádiz/La Janda, para que nos informara sobre el Plan del Verano".

"No recibimos respuesta alguna -continúan- y las Mareas Blancas de la provincia de Cádiz, en la que estamos integrados 14 colectivos de diferentes comarcas, decidimos organizar una concentración frente al Distrito. A pesar de esta movilización no se nos recibió y la directora nos eludió".

Esa misma mañana, sin embargo, la responsable tenía prevista una reunión con la Comisión de Participación Ciudadana en la Casa del Mar de Cádiz. De modo que la plataforma se concentró frente a la Casa del Mar, donde tampoco les atendieron: "Conociendo por la vigilante de seguridad que la reunión había comenzado", decidieron interrumpir el encuentro.

"Asumo que la indignación que tenía explica que mi actitud fuera enérgica -reconoce Vergara-, en una reivindicación que tenía razones poderosas y justas, y con una crítica potente basada en la descalificación sobre las decisiones del Distrito".

La directora recibiría a Mareas Blancas a la mañana siguiente, "donde lo primero que hago, es disculparme", señala Antonio Vergara. En esa misma reunión, "se nos asegura que los Centros de Salud no se cerrarían por las tardes ese verano, que se cubrirían todas las plazas... y se comprometen a informarnos del plan".

Nada de esto se cumplió: "El verano de 2024, aunque resulte increíble, fue aún más desastroso que los previos".

UN VERANO "COMPLICADO"

De hecho, el mismo SAS advertía a principios del junio pasado que, a nivel andaluz, la situación en los Centros de Salud iba a ser "muy complicada". Una circunstancia que el Servicio Andaluz de Salud achacaba a la falta de médicos o al escaso número de MIRes

"Lo que no hay son médicos que acepten contratos basura -respondían entonces desde la plataforma-. ¿Por qué no prueban ofertando contratos indefinidos, o sacando a concurso público las plazas? ¿Por qué no ofrecen beneficios a los médicos que vayan a áreas rurales, o les facilitan viviendas? La única explicación -proseguían- es que buscan el deteriorio de la sanidad pública para después privatizar ".

Respecto al escaso número de MIR, desde Mareas Blancas señalaban que un "porcentaje muy alto de plazas de Medicina Familiar y Comunitaria no han sido ocupadas por los MIRes al terminar su formación de Especialistas en Andalucía, conociendo los contratos basura que les ofrecen de uno o pocos meses". Y que, además, son los "MIRes andaluces los que emigran, a miles, a otras Comunidades Autónomas. incluso a otros países europeos, porque desde el primer día les ofertan contratos indefinidos y mucho mejor remunerados".