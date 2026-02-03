Fundación Aras y Afanas firman un acuerdo para impulsar la futura residencia de mayores de Sanlúcar

La Fundación Aras y Afanas Sanlúcar-Chipiona-Rota-Trebujena han firmado un convenio de colaboración para finalizar las obras, equipar y poner en funcionamiento la futura residencia de mayores ubicada en una parcela municipal de la Avenida de la Manzanilla, cedida por el Ayuntamiento de Sanlúcar en el año 2008.

El acuerdo fue suscrito en el Palacio Municipal por la presidenta de la Fundación Aras, Patrocinio Fraga, y el presidente de Afanas, Antonio Fernández, en un acto al que asistió la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez. El Ayuntamiento forma parte del patronato de la Fundación Aras.

Según recoge el convenio, la Fundación Aras ha ejecutado hasta el momento la cimentación y la estructura del edificio, además de otras actuaciones como la instalación de canalizaciones, el relleno del solar y la construcción del muro perimetral. No obstante, quedan pendientes trabajos como el cerramiento del inmueble, las obras de acondicionamiento interior y exterior, la adecuación de las zonas exteriores, así como la adquisición del equipamiento necesario para su puesta en servicio.

Asimismo, el acuerdo contempla como actuaciones futuras la contratación del personal, la gestión administrativa, laboral y contable del centro, la tramitación de los permisos necesarios y la concertación de plazas con las administraciones públicas. Está previsto que las obras pendientes comiencen a lo largo de este año.

En cuanto a la financiación, la Fundación Aras ha recibido una subvención de 1.036.174,20 euros de la Consejería de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio, así como otra de 901.999 euros en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation y canalizado a través de un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sanlúcar. Estas ayudas suman más de 1,9 millones de euros, a los que se añadirán las aportaciones que realice Afanas mediante financiación propia o externa.

El convenio también establece la creación de una Comisión de Centro permanente, integrada por la Fundación Aras y Afanas, que actuará como órgano de coordinación para la gestión de la residencia. La futura residencia de mayores responde a un proyecto planteado desde hace años en el municipio y orientado a la atención integral de personas mayores, con o sin discapacidad intelectual, uno de los fines recogidos en los estatutos de Afanas.