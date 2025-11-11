El ex alcalde de Rota Lorenzo Sánchez reclama a Encarnación Niño las costas del caso Parking

Lorenzo Sánchez, el que fue regidor por Roteños Unidos (RRUU) desde 2003 hasta el 2010, reclama a Encarnación Niño, concejala socialista en Rota desde 1995 y segunda teniente de alcalde en el Ayuntamiento, las costas generadas por el caso Parking en el supuesto de que la Audiencia Provincial de Cádiz dicte una sentencia absolutoria a su favor en esta causa, un procedimiento que se juzgó la semana pasada en el Palacio de Justicia gaditano para esclarecer la supuesta permuta ilegal de suelos municipales a la empresa Promociones Castellano a cambio de la construcción de un aparcamiento subterráneo en el municipio entre los años 2006 y 2007.

El caso Parking nace a partir de una querella que interpuso Encarnación Niño hace 12 años. Es una pieza separada del caso Convenios Urbanísticos, en el que la edil del PSOE fue condenada a abonar unos 150.000 euros por las costas ocasionadas al constructor roteño Felipe Castellano por ejercer la acusación popular con “temeridad y mala fe” contra él (que salió absuelto).

A principios de este año, Castellano y Niño llegaron a un acuerdo extrajudicial a partir del cual se estableció un calendario de pagos en cuotas fraccionadas en el tiempo para facilitar el abono de tan elevada cuantía, que asumió el PSOE de Rota. Asimismo, el pacto suscrito pasaba por que Encarnación Niño retirase su acusación en el caso Parking, como así hizo.

Pese a que la edil del PSOE de Rota se apartó de la causa antes del inicio de la vista oral -según lo acordado-, el que fue alcalde de Rota durante siete años considera que debe ser resarcido por los daños ocasionados. Tal y como informó su abogada en la fase final del juicio, el desistimiento de la acción popular por parte de Encarnación Niño en el caso Parking "no es obstáculo para impedir que se la condene al abono de las costas causadas". Una solicitud que se sostiene en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en concreto, en la sentencia número 291/2017 de 24 de abril. Para Lorenzo Sánchez, la edil socialista actuó "con mala fe y temeridad", "causándole una angustia innecesaria y prolongada", de ahí que le reclame los gastos que le ha supuesto su defensa en los tribunales.

En su informe final, la abogada de Lorenzo Sánchez manifestó que la querella que interpuso Encarnación Niño “buscaba un beneficio político, como finalmente ocurrió: lograr que su partido consiguiera la alcaldía de Rota”. Del mismo modo, señaló que la concejala socialista “votó a favor del convenio del parking en el pleno municipal, donde se aprobó por unanimidad de todos sus integrantes”. “Acudió incluso a la inauguración del aparcamiento, añadió, junto con Lorenzo y miembros de otros partidos políticos”.

El informe de la defensa del ex regidor roteño recalcó que Niño es licenciada en Derecho y cuenta con una amplia trayectoria política.

"No fue ninguna cruzada"

Encarnación Niño declaró en el juicio celebrado la semana pasada en la Audiencia de Cádiz que el PSOE de Rota asumió en un principio que el expediente del parking se había realizado de forma correcta, de ahí el respaldo de los socialistas. No obstante, matizó que después de la inauguración del equipamiento detectaron irregularidades, por eso acudieron a los tribunales. "A raíz de la investigación del caso Convenios Urbanísticos, apareció otro convenio, el del parking; fue entonces cuando el PSOE amplió su denuncia, era nuestra obligación como oposición llevar a cabo esta labor fiscalizadora".

Según Niño, la querella la formuló como portavoz del Partido Socialista tras ser asesorada por sus abogados. "No fue ninguna cruzada, ni para mí ni para mi familia es plato de buen gusto presentar una denuncia". La edil testificó que en los plenos del Ayuntamiento de Rota solicitó información sobre el parking a Roteños Unidos y Partido Popular (socios de gobierno a la fecha de los hechos). "En esos momentos, con cierto pitorreo, nos mandaban a sede judicial", aseveró.

"Actuó maliciosamente"

El abogado de Felipe y Juan Castellano, promotores a los que la Fiscalía acusa de conseguir la adjudicación de la obra pública del parking de manera irregular, advirtió en su informe final que no solicitaba la condena en costas para Encarnación Niño en virtud del ya citado acuerdo extrajudicial alcanzado por el Caso Convenios Urbanísticos. No obstante, el letrado sostuvo que en este procedimiento, el del aparcamiento, la edil del PSOE de Rota "actuó maliciosamente con la finalidad de obtener un rédito político".

El abogado de los hermanos Castellano mostró su respaldo a la condena en costas solicitada por Lorenzo Sánchez y afirmó: "Al menos mis representados podrán obtener la satisfacción moral de que se declare expresamente la temeridad, cuando no malicia, de quien ha mantenido sus acusaciones durante 12 angustiosos años".