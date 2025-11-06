Lorenzo Sánchez, ex alcalde de Rota: "Faltaba cinta para tanta gente en la inauguración del aparcamiento"

Lorenzo Sánchez, el que fue regidor de Rota por Roteños Unidos (RRUU) desde 2003 hasta el 2010 y formó parte activa de la vida política de la Villa durante 25 años, afirmó este pasado miércoles en la Audiencia Provincial de Cádiz que el proyecto del aparcamiento de La Merced, construido entre los años 2006 y 2007 en el caso histórico de la localidad, aunó todo el sentir político de la corporación municipal con independencia de sus siglas. Según el ex primer edil, hubo "unanimidad política" en torno a la puesta en marcha de este equipamiento. "Faltaba cinta para tanta gente en la inauguración del aparcamiento", ejemplificó. "Era un proyecto muy deseado en la ciudad y suscitó el interés de todos, también de la oposición. De hecho, venía madurándose desde el año 2000, así que todos querían apuntarse el tanto".

Sánchez hizo estas manifestaciones durante la tercera sesión del juicio por el caso Parking, ya que se acogió a su derecho a declarar en último lugar, tras la práctica del resto de pruebas. Esta causa pretende esclarecer la supuesta permuta ilegal de suelos municipales a una promotora a cambio de la construcción de un aparcamiento subterráneo en el municipio. La Fiscalía procesa al ex regidor roteño por prevaricación y fraude a la administración y solicita para él dos años de cárcel y 12 de inhabilitación.

El ex alcalde por RRUU, que respondió sólo a las preguntas de su abogado, afirmó que el convenio urbanístico y el expediente de permuta de suelo que desembocó en la construcción del aparcamiento pasó por una Junta de Portavoces, una Junta de Gobierno Local, una Comisión Informativa Permanente y un pleno. "Pasó por muchas manos, también por las de los técnicos, y tenía el visto bueno de todos, oposición incluida", señaló para luego subrayar que "el secretario del Ayuntamiento tampoco puso reparos".

"¿Si el aparcamiento debía tramitarse como un convenio urbanístico de gestión o un expediente de permuta? Eso era un tema administrativo, no político. Yo, como primera autoridad municipal, me limitaba a firmar. Ni encargué el borrador del convenio, ni contraté al arquitecto ni a la promotora", aseveró.

Inauguración del parking de La Merced, en Rota, con autoridades de Roteños Unidos, PP y PSOE / D.C.

Lo cierto es que el convenio urbanístico objeto de litigio fue anulado por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por errores en su tramitación (puesto que debía haberse gestionado como un convenio de permuta), aunque dichas incidencias fueron resueltas antes incluso de la celebración del juicio que ahora se celebra en la Audiencia. "Pudo haber equivocaciones, pero no fue ilegal, no hubo desvío de poder, ni un perjuicio económico, ni una ilegalidad manifiesta", explicó Lorenzo Sánchez. "Se hizo todo con tanta transparencia que veo absurdo verme aquí [en el banquillo]", recalcó.

"He sufrido más de 10 querellas, durante 15 años he estado amenazado por posibles condenas, me he visto continuamente en prensa y, al final, todo ha quedado en nada", expuso el ex alcalde, quien aseguró que la denuncia que presentó el PSOE de Rota por supuestas irregularidades en el parking tenía "una clara estrategia política de persecución, era una batalla mediática".

En este punto, Lorenzo Sánchez recordó que Encarnación Niño, concejal socialista en Rota desde el año 1995, pactó retirarse como acusación en el caso Parking toda vez que alcanzó un acuerdo extrajudicial para pagar a plazos los 150.000 euros de costas generados al promotor Felipe Castellano por el caso Convenios Urbanísticos, un asunto en el que el constructor quedó absuelto y la edil del PSOE fue condenada a abonar las costas por ejercer la acusación popular con “temeridad y mala fe” contra él.

Antonio Peña

Otros de los acusados en el caso Parking es Antonio Peña, a la fecha de los hechos concejal de Urbanismo en Rota y posteriormente alcalde de Chipiona. Peña, al igual que Lorenzo Sánchez, coincidió en señalar que la aprobación del convenio del aparcamiento tuvo el respaldo "unánime" de todos los miembros del ejecutivo local de entonces. Asimismo, manifestó que Urbanismo, el área que lideraba, no era competente para realizar la permuta de suelos, puesto que era el negociado de Patrimonio, encabezado por el secretario del Consistorio, el órgano encargado de este cometido. Antonio Peña dijo además que autorizó la puesta en marcha provisional del aparcamiento "con todos los requisitos legales y los informes técnicos favorables".

Felipe y Juan Castellano

Los hermanos Felipe y Juan Castellano Moreno también son procesados por la Fiscalía en esta causa por supuestamente conseguir a dedo la adjudicación de la obra pública del parking de La Merced. Los hermanos, hoy responsables de la sociedad Promociones Castellano, aclararon que la persona que figura en el borrador del polémico convenio del aparcamiento es su padre, Felipe Castellano Merino, quien en aquel momento ostentaba más del 80% del capital de la entidad (mientras que el porcentaje de los hijos apenas superaba el 1%). Así, indicaron al tribunal, fue su padre quien realizó todos los trámites para ejecutar la obra municipal, de manera que ellos no tuvieron ningún tipo de participación en la negociación. Felipe dijo que él asumía las tareas comerciales y financieras en la empresa familiar mientras que su hermano ejercía como arquitecto técnico. "En ningún momento planeamos con Lorenzo Sánchez una estrategia para lograr una adjudicación", concluyeron.

El último encausado en este procedimiento es el arquitecto José Luis Rodicio, quien testificó que Felipe Castellano Merino (padre) lo contrató y le encargó la redacción del proyecto urbanístico que acabaría siendo el parking, aunque en un principio estaba prevista la construcción de unos apartamentos turísticos. "Nunca trabajé para el Ayuntamiento de Rota ni nunca tuve ningún contacto con políticos, los encargos los recibía de mi empresa", afirmó.

Testigos: Encarnación Niño y Manuel Bravo

El miércoles acudieron a la Audiencia Provincial de Cádiz en calidad de testigos Encarnación Niño, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Rota desde el año 1995, y Manuel Bravo, ex portavoz socialista en el municipio. A preguntas del abogado de Felipe Castellano, la edil del PSOE ratificó su renuncia a ejercer la acusación popular en el caso Parking, tal y como ya se ha explicado, una retirada que forma parte del acuerdo para pagar de forma fraccionada las costas a las que fue condenada por el caso Convenios Urbanísticos.

Encarnación Niño precisó que el PSOE de Rota asumió en un principio que el expediente del parking se había realizado de forma correcta, de ahí el respaldo de los socialistas. No obstante, matizó que después de la inauguración del equipamiento detectaron irregularidades, por eso acudieron a los tribunales. "A raíz de la investigación del caso Convenios Urbanísticos, apareció otro convenio, el del parking; fue entonces cuando el PSOE amplió su denuncia, era nuestra obligación como oposición llevar a cabo esta labor fiscalizadora".

Según Niño, la querella la formuló como portavoz del Partido Socialista tras ser asesorada por sus abogados. "No fue ninguna cruzada, ni para mí ni para mi familia es plato de buen gusto presentar una denuncia". La edil testificó que en los plenos del Ayuntamiento de Rota solicitó información sobre el parking a Roteños Unidos y Partido Popular (socios de gobierno a la fecha de los hechos). "En esos momentos, con cierto pitorreo, nos mandaban a sede judicial", aseveró.

Por su parte, Manuel Bravo, ex portavoz del PSOE en Rota, reiteró que la propuesta de convenio para desarrollar el parking se aprobó de forma conjunta por todo el arco político municipal y que advirtió que el secretario planteó el expediente de permuta, y no el convenio urbanístico, como fórmula correcta para su tramitación. Por último, dijo que el PSOE retiró su querella en el caso Parking "por una posible condena en costas", como ya sucedió con el caso Convenios Urbanísticos.