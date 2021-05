Una escapada a Vejer para conocer Plaza 18, uno de los mejores nuevos hoteles de España

Vejer de la Frontera es uno de esos destinos que en los últimos años ha crecido espectacularmente. En todos los aspectos. Pero fundamentalmente en el turístico. La apuesta ha sido cuidar tanto la oferta gastronómica como hotelera y diferenciarse del resto con una imagen propia, que se aleja del típico turismo de sol y playa.

Vejer, una localidad hermosa y reconocible y a la que no le faltan motivos para una visita, ha sido el foco de atención de muchos empresarios que han sabido darle el lugar que le corresponde. Y ese trabajo se ha visto recompensado tanto por los clientes que repiten año tras año como por los profesionales del sector.

Buena muestra de ello es la nominación del hotel Plaza 18 como mejor nuevo hotel de España por la revista Condé Nast Traveler, siendo el único alojamiento andaluz de esta lista de la que el día 1 de junio conoceremos al ganador (crucemos los dedos). Y es que hospedarse en este hotel te da las claves de por qué forma parte de este prestigioso ranking.

Desde fuera Plaza 18 no parece un hotel y ese es quizá el objetivo: que sus clientes pasen desapercibidos, que no parezcan turistas y sólo estén entrando en otra bella casa típica vejeriega. Esta sensación cambia completamente cuando abres la puerta. La luz es lo primero que llama la atención cuando entras. Una luz que inunda todo el hall desde su claraboya y que lleva la mirada hacia la decoración de la galardonada arquitecta e interiorista británica Nicky Dobree, en blanco y negro y donde destacan unos grandes cuadros en tonalidades rojas y grises.

El alojamiento cuenta con seis habitaciones, lo que le confiere un aire íntimo y privado. Dos de ellas se encuentran en la planta baja y las cuatro restantes en la primera planta. Amplias, con vistas al pueblo y con un moderno cuarto de baño, disponen de aire acondicionado y wifi. Destacan sus enormes y cómodas camas, así como sus almohadas, que te procuran un placentero sueño.

Otro de los atractivos de este hotel es el salón común en el que sus clientes se pueden relajar tomando una copa, un té o leyendo el periódico. En este salón destaca una réplica de un cuadro de la National Gallery de Londres dedicado a un familiar de Nicky Dobree. Se trata del comandante Almirante Lord de Saumarez, una de las manos derechas del almirante Nelson en la Batalla de Trafalgar, que se libró muy cerca del hotel.

Por supuesto siendo Vejer siempre hay que elegir un té moruno y ahora que hace buen tiempo, nada mejor que llevárselo a la terraza privada con la que cuenta el alojamiento. Una terraza con unas bonitas vistas de Vejer y que rivalizan con las de la Tetería del Califa, que se sitúa a solo un paso. Y es que los clientes del hotel Plaza 18 pueden acceder a todas las dependencias del Grupo Califa a través del alojamiento y eso incluye la famosa tetería y el restaurante El Jardín del Califa.

Cuando cae la noche, tras haber disfrutado del paisaje, de ese riquísimo té moruno y de las pastas que le acompañan, no puede haber otro plan mejor que cenar en el restaurante del Grupo Califa. ¡Vaya carta! Puedes ir 20 veces y siempre pensarás que hay algo rico que aún no has probado. Una oferta basada en la cocina del Medio Oriente y el Norte de África y con toque locales como el atún o la ternera de Retinto y que, a la vista está, no deja de enamorar. Un miércoles de mayo y tanto el jardín como sus salones se encuentran llenos de comensales.

Tabulé, Falafel, Hummus, Babaganoush, Pastelas, Tagines, Cous Cous o Pinchos Morunos son sus propuestas más conocidas para el gran público, que se completa con otros platos como Chaouen de cordero, Baalbek, Pierna de cordero al azafrán, Verduras a la parrilla o Shish Taouk.

En esta caso la elección fue Mezze del Califa, una degustación compuesta por falafel, hummus, babaganoush, queso feta, ensalada Marrakech y tabulé; Tagine Oriental de ternera de Retinto ecológica con ciruelas y huevos de codorniz; Cous Cous agridulce de ternera con Retinta ecológica preparada con cebolla y pasas caramelizadas y Chuletitas de cordero al estilo marroquí con arroz basmati, guarnición y salsa muhamarra de pimientos asados y nueces. Todo un festín porque los platos además de estar buenísimos son abundantes.

¿Y qué decir del desayuno? Unos de los motivos por el que cualquiera se quedaría a dormir todos los días en el hotel sería por el desayuno. Fruta, zumo de naranja natural, varios tipos de té y café, panecillos tostados de espelta ecológica con aguacate, tomate, queso, huevos... Croissants, bizcocho casero, tarta de zanahoria, yogur griego con pistachos y miel pero sobre todo....pan árabe Raïf con miel y almendras. ¡Qué maravilla! ¡Qué delicia! Y qué dulce sabor de boca para despedirse de una jornada en la que, una vez más, nos vamos enamorados de Vejer.