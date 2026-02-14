Se dispara el número de hogares unipersonales en el conjunto de la provincia

El número de hogares habitados solo por una persona sigue creciendo sin freno en el conjunto de la provincia de Cádiz. Ya no es un fenómeno que se dé en exclusiva en las localidades donde hay un mayor envejecimiento, como pasa con la capital y con buena parte de las localidades de la Sierra. Ya es una situación que se extiende por todas las localidades.

Según los datos que ha publicado el INE, dentro de su Estadística Continua de Población (que no tiene que ver con el padrón oficial de cada año), el pasado 1 de enero de 2026 en el conjunto de la provincia existían 128.688 hogares con un único residente, de un total de 495.754 viviendas habitadas.

Este dato supone un aumento en apenas doce meses de unos 3.800 hogares más en esta situación. Frente a este incremento, en el mismo periodo de tiempo se han reducido las viviendas habitadas por cuatro o más personas, pues a principios de este año eran, según el INE, 119.798, frente a las 121.100 de enero de 2025. En cuanto a las que tenían dos residentes, ahora son 139.511, con un aumento anual de 2.900 hogares con esta ocupación.

El crecimiento de los hogares unipersonales lleva parejo el incremento de algunos problemas de carácter social. Que muchos sean ya personas mayores, a veces en pisos altos sin posibilidad de acceso a la calle por la ausencia de ascensores, provoca muchos casos de soledad y depresión.

Junto a ello, la misma estadística dada a conocer por el INE mantiene la tendencia al crecimiento de vecinos que ya han superado los 65 años de edad.

Sobre un total de habitantes de la provincia cifrado en 1.266.061 (récord histórico, con un aumento anual de unas 4.500 personas), ya metidos en la tercera edad hay 250.530 vecinos, con un incremento en apenas un año de 7.200 habitantes.

Frente a ello, el grupo más joven mantiene la tendencia contraria, la descendente. Así, entre 0 y 19 años de edad habían el 1 de enero pasado 240.581 vecinos en el conjunto de la provincia, con una bajada de 5.200 en doce meses.

Hay otros dato elocuente relacionado con el envejecimiento de la población.

Así, al inicio de este año estaban censados 43.513 vecinos entre 0 y 4 años de edad. Mil menos que un año antes. Un grupo de edad que marca cuál va a ser la tendencia escolar de los próximos años, con el cierre de aulas en las primeras edades e, incluso, con la clausura de colegios por la falta de nuevos alumnos.

En el otro lado de la balanza, la provincia cuenta actualmente con 10.990 vecinos con más de 90 años. No se aportan datos de los centenarios, pero este es un límite que cada vez es más normal alcanzar.