Esta es la población de los municipios de Cádiz en 2025
La provincia gaditana cuenta con 2.750 habitantes más que en 2024
Padrón de habitantes: Cádiz sigue su imparable caída y Chiclana supera ya a El Puerto
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este jueves la actualización del padrón municipal a 1 de enero de 2025. Una estadística que refleja la situación que viven todos los municipios a nivel nacional.
En cuanto a la provincia de Cádiz, esta cuenta en la actualidad con 1.257.041 habitantes, lo que supone un aumento de 2.750 habitantes respecto a la actualización de 1 de enero de 2024.
Entre las claves de esta estadística, destaca que la capital gaditana sigue con su descenso imparable de población al situarse en 109.950 habitantes, lo que supone un descenso de 964 habitantes respecto a 2024.
Por su parte, Chiclana ha superado a El Puerto al contar con 90.864 habitantes, frente a los 89.983 habitantes de la ciudad portuense. De esta forma, la ciudad chiclanera se convierte en la quinta localidad con más habitantes de la provincia, acercándose a la cuarta, que es San Fernando con 93.338.
Al frente de la provincia vuelve a estar Jerez con 213.634 habitantes, perdiendo 54 vecinos en el último año. En segunda posición se consolida Algeciras con 126.589 habitantes, contando con una importante subida de 1.500 vecinos.
Además, también hay que destacar que Sanlúcar de Barrameda supera por primera vez los 70.000 habitantes.
Estos son los datos de población de las localidades de la provincia de Cádiz:
- Alcalá de los Gazules 5.230
- Alcalá del Valle 4.864
- Algar 1.452
- Algeciras 126.589
- Algodonales 5.425
- Arcos de la Frontera 31.267
- Barbate 22.635
- Los Barrios 24.449
- Benalup-Casas Viejas 7.236
- Benaocaz 742
- Bornos 7.510
- El Bosque 2.242
- Cádiz 109.950
- Castellar de la Frontera 2.984
- Chiclana de la Frontera 90.864
- Chipiona 20.076
- Conil de la Frontera 24.102
- Espera 3.755
- El Gastor 1.675
- Grazalema 1.977
- Jerez de la Frontera 213.634
- Jimena de la Frontera 6.719
- La Línea de la Concepción 64.499
- Medina Sidonia 11.838
- Olvera 7.842
- Paterna de Rivera 5.539
- Prado del Rey 5.692
- El Puerto de Santa María 89.983
- Puerto Real 42.527
- Puerto Serrano 6.877
- Rota 29.289
- San Fernando 93.338
- San José del Valle 4.419
- San Martín del Tesorillo 2.735
- San Roque 34.310
- Sanlúcar de Barrameda 70.012
- Setenil de las Bodegas 2.634
- Tarifa 18.613
- Torre Alháquime 781
- Trebujena 6.999
- Ubrique 16.615
- Vejer de la Frontera 13.131
- Villaluenga del Rosario 463
- Villamartín 12.184
- Zahara 1.344
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas