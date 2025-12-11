Esta es la población de los municipios de Cádiz en 2025

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este jueves la actualización del padrón municipal a 1 de enero de 2025. Una estadística que refleja la situación que viven todos los municipios a nivel nacional.

En cuanto a la provincia de Cádiz, esta cuenta en la actualidad con 1.257.041 habitantes, lo que supone un aumento de 2.750 habitantes respecto a la actualización de 1 de enero de 2024.

Entre las claves de esta estadística, destaca que la capital gaditana sigue con su descenso imparable de población al situarse en 109.950 habitantes, lo que supone un descenso de 964 habitantes respecto a 2024.

Por su parte, Chiclana ha superado a El Puerto al contar con 90.864 habitantes, frente a los 89.983 habitantes de la ciudad portuense. De esta forma, la ciudad chiclanera se convierte en la quinta localidad con más habitantes de la provincia, acercándose a la cuarta, que es San Fernando con 93.338.

Al frente de la provincia vuelve a estar Jerez con 213.634 habitantes, perdiendo 54 vecinos en el último año. En segunda posición se consolida Algeciras con 126.589 habitantes, contando con una importante subida de 1.500 vecinos.

Además, también hay que destacar que Sanlúcar de Barrameda supera por primera vez los 70.000 habitantes.

Estos son los datos de población de las localidades de la provincia de Cádiz: