La Diputación de Cádiz adjudica los primeros contratos de emergencia para el arreglo de carreteras afectadas por el temporal

Las numerosas incidencias que se están produciendo en los últimos días a causa de las inclemencias meteorológicas, agravadas en las últimas horas por el paso de la borrasca Leonardo, han llevado a la Diputación Provincial de Cádiz a declarar la situación de emergencia para la contratación de “la prestación de servicios extraordinarios de conservación en atención a la vialidad y seguridad vial” de las carreteras pertenecientes a la red provincial, cuya gestión corresponde a la propia Diputación.

Concretamente, según se establece en el decreto urgente aprobado este miércoles 4 de febrero a petición del diputado responsable del Área de Cooperación, Javier Bello, se ha aprobado la adjudicación de trabajos para “la recuperación de las condiciones de seguridad vial y nivel de servicio en la circulación tras la sucesión de borrascas y sistemas de inestabilidad atmosférica que han generado condiciones de lluvia intensa y persistente, con importantes acumulaciones de agua y fenómenos asociados”.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, explica que “una situación de emergencia como la que vive la provincia de Cádiz por este tren de borrascas requiere de una respuesta inmediata. Por eso, la Diputación de Cádiz, a través del área de Cooperación que dirige Javier Bello, ha adjudicado por decreto los primeros contratos de emergencia para empezar a arreglar desde este jueves los desperfectos, que sean posibles, en las carreteras de la red provincial afectadas por las intensas lluvias. Nuestro objetivo con este refuerzo de personal y de máquinas es poder habilitar con rapidez vías dañadas para que las personas puedan desplazarse y los pueblos no queden incomunicados. Esta es solo la primera actuación, urgente e inmediata. Cuando la situación meteorológica mejore y se tenga una evaluación de la situación y de los daños, prestaremos toda la asistencia posible a los municipios”.

Estado de una de las carreteras de Torre Alháquime. / D.C.

Estas actuaciones se van a llevar a cabo en todas las demarcaciones de la red provincial: Norte N-I (Campiña de Jerez y Noroeste provincial), Norte N-II (Sierra de Cádiz), Sur S-III (Campo de Gibraltar) y Sur S-IV (La Janda, Bahía de Cádiz y Litoral Oeste). El trabajo comprenderá labores como la limpieza de calzadas y de las cunetas, mejora de sistemas de drenaje, reposición de señalética, habilitación de viales alternativos donde sea factible, e incluso aglomerado, según los casos y casuísticas particulares de cada una de las carreteras. El objetivo básico en estos momentos iniciales, como recalca Almudena Martínez, es evitar el aislamiento de poblaciones.

El contrato de servicios extraordinarios de conservación en atención a la vialidad y seguridad vial de las carreteras provinciales de la Zona Norte N-I, se ha adjudicado a Iter Trivium S.L. por importe estimado de 48.628,63 euros (IVA incluido). Para las actuaciones en las carreteras provinciales de la Zona Norte N-II, la empresa adjudicataria ha sido Canteras de Almargen S.L., por un total de 53.215,47 euros. Por último, Eiffage Infraestructuras S.A.U. se encargará de las reparaciones en la Zona Sur S-III y en la Zona Sur S-IV, por un importe conjunto de 52.053,23 euros. Todos los contratos suman un total de casi 154.000 euros (153.897,33). La contratación de estas empresas supone un refuerzo para las brigadas de carreteras de la Diputación Provincial, que cuenta con cuarenta operarios repartidos por toda la geografía provincial y que en estos momentos trabajan a destajo para señalizar las incidencias en las vías afectadas, más allá de su trabajo habitual de mantenimiento y reparación de las mismas.

El plazo para llevar a cabo la prestación de los servicios descritos en el decreto, dada la previsión de lluvias, abarcará hasta el 15 de febrero de 2026. Hay que reseñar que, a las 17:00 horas de este miércoles 4 de febrero, se han producido cortes de tráfico, de forma total o parcial, en casi una treintena de carreteras de la red provincial. Este dato está en permanente revisión y es susceptible de cambiar en virtud de la evolución del temporal. En determinados casos, con deficiencias severas -como en la CA-9107, de acceso a Alcalá del Valle- donde no se pueda restablecer el tráfico de manera inminente con los trabajos previstos, se actuará más adelante.

No obstante, desde la Administración provincial se subraya que este decreto de emergencia es una primera respuesta inmediata frente a las consecuencias del temporal. A continuación, se evaluará el estado de la red y con la concreción de los daños se activarán nuevas actuaciones desde la Diputación. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en ley. No es la primera vez en el actual mandato corporativo que la Diputación recurre a este tipo de actuaciones de emergencia para hacer frente a incidencias en las carreteras provinciales, como sucedió con las intervenciones en las carreteras de Sarracín, la Olvera-Coripe y la Jimena-Puerto Galis en situaciones anteriores consideradas graves.