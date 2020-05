Día de las Fuerzas Armadas: Dentro y fuera en tiempos de coronavirus

Esta semana, la mayoría de instalaciones militares hubieran abierto sus puertas en Cádiz. Visitas escolares a la Base de Rota, puertas abiertas en el Panteón de Marinos Ilustres, en el Instituto Hidrográfico o en el Observatorio de la Armada son habituales cuando llega el Día de las Fuerzas Armadas, que celebran actos en la provincia al margen de los desfiles a nivel nacional.

Este año, por las medidas contra el coronavirus, no se han podido organizar este tipo de actos, aunque este viernes, desde varias instalaciones de la provincia, como la Base o el acuartelamiento de Camposoto se rindió homenaje a los fallecidos en acto de servicio y a las víctimas mortales del coronavirus con unas emotivas ceremonias con la asistencia reducida.

Desde el inicio del estado de alarma, las Fuerzas Armadas han tenido su papel en la lucha contra el coronavirus y es precisamente este trabajo el que ha querido resaltar el Ministerio de Defensa en este día. "Siempre al servicio de la sociedad, las Fuerzas Armadas españolas están teniendo un destacado papel en la lucha contra el COVID-19. Salvar vidas es el objetivo de la 'Operación Balmis' en la que están trabajando, codo con codo, efectivos del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire, Unidad Militar de Emergencias y Guardia Real para ayudar a los ciudadanos a mejorar y preservar su futuro".

En la provincia de Cádiz, las unidades han estado muy activas. Cada día, desde el 17 de marzo, hemos visto patrullas de la Armada, en su mayoría de la Infantería de Marina, por casi todos los municipios de la provincia. La imagen, que tanto llamó la atención, se convirtió en habitual pasando luego a realizar cientos de desinfecciones en pueblos, centros de mayores, otras instalaciones o ayudando en el montaje de albergues para personas sin hogar.

Dentro de esta misma operación, han estado también unidades del Ejército de Tierra de San Fernando, que han realizado decenas de intervenciones en localidades de Sevilla y Huelva además de Cádiz para desinfectar residencias de ancianos, centros de salud, mercados, instituciones penitenciarias (en este reportaje la puedes ver de cerca). A su vez, el buque Galicia, que partió hacia Ceuta y Melilla preparado para dar cobertura sanitaria si fuera necesaria.

Pero además, los despliegues en el exterior continúan. La fragata Numancia, con base en Rota, ha asumido el mando de la Operación Atalanta contra lo piratería en el Índico. Partió en febrero y estará desplegada más cinco meses, donde además realiza distintos ejercicios, adiestramientos y pruebas.

🇪🇸 frigate #Numancia and 🇪🇸 🚁AB-212 #Gato performing a night firing exercise. Enjoy the amazing video! Operation Atalanta trains to deter, prevent and repress piracy off the coast of Somalia @eu_eeas @ChairmanEUMC @EMADmde @Armada_esp pic.twitter.com/3wNw34Vtm3