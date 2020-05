El nuevo Almirante de la Flota toma posesión de su cargo: "Vienen tiempos de austeridad y la Armada no va ser ajena a ello"

El nuevo Almirante de la Flota, Antonio Martorell Lacave, ha tomado este jueves posesión de su cargo en un acto con reducida presencia de autoridades a bordo del buque Castilla, que ha lucido el luto por las víctimas del coronavirus.

"Vienen de nuevo tiempos de austeridad y sacrificio y la Armada no va a ser ajena a ello", ha dicho el nuevo ALFLOT en su primer discurso, marcado por las circunstancias actuales de la pandemia. "Hasta hace muy poco teníamos los objetivos bien identificados y la derrota para alcanzarlos comenzaba a estar bien definida(...). Sin embargo la pandemia que estamos sufriendo ha golpeado a España. Los daños no han sido evaluados pero no cabe duda que las consecuencias nos afectarán a todos (---). Será necesario definir una nueva derrota, más larga, en pos de los objetivos que marcaste", ha manifestado dirigiéndose al Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Teodoro López Calderón, que ha presidido la breve ceremonia.

El propio jefe de la Armada ha afirmado que "entraremos en un periodo de gran escasez de recursos presupuestarios", "especialmente en lo que afecta al sostenimiento de nuestras unidades y con ello al adiestramiento y disponibilidad de la Flota". "La pandemia ha trastocado la realización de las líneas generales de la Armada peros sigo considerándola apropiadas", ha añadido el AJEMA, que ha manifestado, eso sí, que los marinos están acostumbrados a cambiar de maniobra y reducir velocidad para retomar inmediatamente el rumbo y volver a recuperar el puesto.

"Este periodo pasará y para entonces tendremos que haber diseñado y estar ya ejecutando un programa de reparación de las iniciativas que habíamos puesto en marcha retomando la adaptación de las unidades de la Flota a los ciclos operativos establecidos que ahora se han visto interrumpidos para volver a los estándares de responsabilidad que teníamos y ser capaces de aportar a las unidades operativas de las Fuerzas Armadas unidades capaces de integrarse en los entornos operativos demandantes".

López Calderón ve al nuevo almirante Antonio Martorell como la persona adecuada para asumir estos retos, de la que ha destacado su gran criterio y su prestigiosa trayectoria en la Flota.

Martorell ha estado en los últimos cinco años en cargos de la Fuerza, desde comandante del Grupo de Acción Naval 2, a liderar la transición del Cuartel General de la Operación Atalanta a Rota, el mando marítimo de la Fuerza de Reaccción Rápida de la OTAN y por último, Almirante de Acción Naval. El ALFLOT asume el mando con ilusión y dedicará el máximo esfuerzo para que los Estados Mayores y las Agrupaciones "obtengan el máximo provecho de las oportunidades de adiestramiento que los recursos permitan, pero siendo consciente también de que el principal capital con el que cuento son las personas que constituyen la Flota", donde espera mantener "el buen ambiente de trabajo que se respira".

"No es tiempo para el desánimo ni el pesimismo sino la hora de afrontar el desafío", ha remarcado, destacando el trabajo de su predecesor, Manuel Garat Caramé.