Descontento entre las AMPA gaditanas por no suspenderse las clases pese al temporal

Excepto en la Sierra, el resto de colegios de la provincia han mantenido la actividad.

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de la provincia de Cádiz (FEDAPA Cádiz) expresa su "disconformidad absoluta" con la decisión de no suspender la actividad lectiva en varios municipios, "a pesar de la situación provocada por el temporal y de las dificultades reales vividas por la comunidad educativa", indica la plataforma en un comunicado.

"Durante la jornada -apuntan- se han producido inundaciones, cortes y graves incidencias en la red viaria, afectando tanto a zonas urbanas como rurales. Esta situación ha tenido un impacto directo en el alumnado, con centros educativos ubicados en zonas costeras y de especial exposición, así como estudiantes que deben realizar desplazamientos largos en transporte escolar cuando aún era de noche para poder acudir a sus institutos".

"Asimismo, numerosas familias se han visto obligadas a trasladar a sus hijos e hijas en vehículos particulares por carreteras con arrastres de tierra, ramas y acumulaciones de agua, asumiendo riesgos innecesarios para garantizar la asistencia a clase", añaden.

Informan, además, que desde FEDAPA se solicitó la "suspensión de las clases como medida preventiva y de cautela, priorizando la seguridad del alumnado, del profesorado y de las familias". Dicha solicitud, sin embargo, no fue atendida, "pese a la evidencia de las condiciones adversas y la incertidumbre existente".

NO HAY CLASE EN QUINCE MUNICIPIOS DE LA SIERRA

Dentro de la provincia, sólo se ha suspendido la actividad lectiva presencial en el área de la Sierra, incluyendo a los municipios de Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Jimena, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara. Las únicas cinco poblaciones de la Sierra en las que no se suspenden las clases son Arcos, Bornos, Algar, Espera y Villamartín.

Desde FEDAPA Cádiz se considera que, ante episodios meteorológicos de este tipo, la prevención debe prevalecer sobre la normalidad académica, evitando exponer a menores y adultos a situaciones potencialmente peligrosas: "Las decisiones adoptadas -indican- deben tener en cuenta la diversidad territorial, los tiempos de desplazamiento y la realidad de cada municipio".

FEDAPA Cádiz "continuará defendiendo el derecho del alumnado a una educación segura y exige que, en futuras situaciones similares, se actúe con responsabilidad, anticipación y criterios claros, priorizando siempre la protección de las personas".