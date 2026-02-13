La defensa de Karim El Baqqali solicita que sea juzgado por homicidio imprudente en el caso Barbate

El juzgado que instruye el caso de Barbate sobre la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha ha celebrado este viernes una comparecencia judicial en la que Fiscalía, acusaciones y defensa han concretado los delitos a los que se enfrentarán los dos investigados. La vista, prevista en la Ley del Tribunal del Jurado, tuvo que suspenderse hace unos días por el temporal que ha asolado la provincia de Cádiz con dureza.

Los dos imputados, Karim El Baqqali y Yassine El Morabet, han asistido a la comparecencia. El piloto confeso, considerado el máximo implicado en los hechos ocurridos hace dos años, ha participado por videoconferencia desde la cárcel en la que se encuentra actualmente. La comparecencia se ha prolongado hasta el mediodía.

La Fiscalía imputa a El Baqqali dos asesinatos consumados por las muertes de David Pérez y Miguel Ángel González. Además, solicita que se le acuse de cuatro asesinatos intentados por el resto de agentes que iban en la lancha del GEAS que fue arrollada, así como de un delito de atentado y otro de daños.

Respecto al segundo procesado, El Morabet, la Fiscalía le acusa de un delito de atentado cometido con instrumento peligroso. Las acusaciones particulares y popular se han adherido a ambas solicitudes.

Por su parte, la defensa del piloto pide que El Baqqali sea juzgado por delitos de homicidio imprudente y no por asesinato. Según la estrategia de la defensa, intentarán demostrar que la colisión no fue de manera intencionada, tal y como ya declaró el propio inculpado, por lo que supuestamente no tuvo dolo de causar la muerte de los dos agentes.

Una vez expuestas todas las solicitudes de las partes, el juez resolverá para enviar el procedimiento a la Audiencia Provincial de Cádiz, donde previsiblemente se celebrará el juicio con jurado popular en los próximos meses. Se estima que el juicio podría tener lugar para mediados de año.

Con fecha del pasado 14 de enero, el juez de Barbate emitió un auto en el que da por terminada la instrucción y fija una fianza en concepto de responsabilidad civil a El Baqqali de 3,3 millones de euros. Esta cantidad se ha cuantificado según el baremo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se establece en vistas al cumplimiento de futuras indemnizaciones.

Una de las últimas diligencias cumplidas en esta causa es la realización de un informe pericial sobre cómo se pudo producir el choque. De esta manera, el juez quería poder tener más pruebas sobre la voluntad y la intencionalidad que hubo en dicha colisión contra la lancha del GEAS donde iban los fallecidos y accidentados. Este informe será seguramente uno de los que se aborden de forma más detallada en el juicio.