El cupón de la ONCE deja 350.000 euros en Rota

El sorteo de la ONCE de este jueves ha dejado una parte de su fortuna en Rota con 350.000 euros en premios que ha repartido Juan Carlos Cerén, que vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el centro de la localidad. El número premiado fue el 47.201. El cupón diario de la ONCE tiene un premio máximo de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Por otro lado, en Trebujena, Juan Pedro Pinteño ha dado un premio de 3.000 euros con el ‘Mi Día’ en Trebujena. Según ha señalado la ONCE en una nota, Pinteño es vendedor de la ONCE desde el año pasado y ha llevado la suerte a la peña cadista 'El Breva' de Trebujena y la avenida de Sevilla. "Estoy deseando ver a la gente que le ha tocado, me alegro un montonazo, porque siempre piensa uno en dar por lo menos un pellizquito, que se vea color, pero no me esperaba esto, he arreglado el verano a unos cuantos", ha afirmado.

Tras siete años como militar en la Marina se dedicó después a la construcción durante 15 años hasta que un accidente laboral le apartó de su trabajo en Jerez de la Frontera, su ciudad natal. "En la ONCE me han acogido muy bien, tenía un momento de depresión con el accidente laboral y la ONCE me ha abierto muchas puertas y más metas en mi vida. Me siento realizado", ha manifestado.

El sorteo de este jueves estaba dedicado al 250 Aniversario del Colegio de Abogados de Oviedo y ha repartido el resto de sus premios entre Galicia y la Región de Murcia. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, además de 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas, 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras, y lo mismo para las dos primeras y últimas con seis euros.