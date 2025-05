La ONCE reparte 350.000 euros en San Fernando: "Mejor que aquí no podía tocar en ningún sitio"

Juan José Rodríguez, vendedor de la ONCE en San Fernando.

El sorteo de la ONCE de este martes ha repartido 350.000 euros en San Fernando con diez cupones agraciados con 35.000 euros cada uno. La suerte la ha dado Juan José Rodríguez desde su punto de venta en la calle Real de la localidad.

Rodríguez es vendedor de la ONCE desde el 2016 y ha llevado la suerte a los que van a buscarlo "todos los días desde el amanecer" en su puesto de la calle Real. Para Juan José, "repartir tanta alegría es un sentimiento de realización inmenso" declara visiblemente orgulloso, al tiempo que añade que trabajar en la ONCE le hace "estar muy cerca de cada persona, y alegrarse más aún por ellas". El vendedor declara que el premio es "un alivio para una zona especialmente castigada". "Uno conoce las historias y sabe que mejor que aquí, no podía caer en ningún sitio", concluye.

El sorteo de la ONCE de este martes tenía motivo andaluz y estaba dedicado a las Caballerizas Reales de Córdoba, y ha repartido también 70.000 euros en Martos (Jaén) con dos cupones premiados. El resto de los premios se han repartido entre Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Los sorteos de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. Para el próximo viernes, 16 de mayo, el Eurojackpot de la ONCE el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 19 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.