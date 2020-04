En el mes que llevamos de confinamiento no se tiene constancia aún de que algún vecino del municipio de Barbate haya dado positivo por coronavirus. Eso es el resultado, según su alcalde, Miguel Molina, de la buena respuesta que está dando la sociedad barbateña en este combate contra esta pandemia mundial. "No nos lo han puesto fácil, ya que luchar contra algo que no se ve es complicado y máxime cuando te ves solo institucionalmente en este problema. Sin embargo hay que decir que cuando un pueblo se une ante un problema es imparable. Pedimos a nuestros vecinos el confinamiento, y casi lo totalidad lo ha estado cumpliendo; pedimos responsabilidad a los cuerpos de seguridad, y salió de ellos su total disposición; pedimos a pequeñas empresas con máquinas 3D que nos hiciesen mascaras protectoras, y se hicieron tantas que donamos a otras lugares de la provincia; pedimos ayuda a nuestras empresas y vecinos para comprar alimentos, productos de higiene, comida para niños, etc., y salió la solidaridad por todos lados. Esa es la mayor lección que un alcalde puede recibir, el compromiso de tu pueblo de dar lo mejor de sí cuando vienen los momentos difíciles", reflexiona Miguel Molina.

Molina, que asegura que como alcalde ha aprendido "que la vida de mis vecinos es lo más importante", desvela igualmente en clave personal que desde que se instaurara el estado de alarma apenas puede ver una vez a la semana a su madre de 79 años, el día en que le lleva la compra. "La veo desde lejos y sin poder darle un beso o un abrazo, eso es duro". Y esta reflexión le lleva a afirmar que si la situación actual es dura para las personas que conviven con su pareja o con sus hijos, "no me quiero imaginar cómo tiene que ser para mi madre y para tantas personas que llevan el confinamiento solos en casa".

Sin embargo, el regidor barbateño está convencido de que en momentos complicados como el actual "la naturaleza humana se recupera y se hace fuerte, y se valoran más los detalles, la llamada, la preocupación de tus seres queridos, todo en resumen te hace más humano", indica. Y por ello desvela un deseo: "Ojalá cuando todo esto termine seamos capaces de encontrarnos en un mundo más humano, humilde, sostenible y cercano"