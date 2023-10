"No vamos a condicionar el futuro de Vejer a cambio de salir en la televisión"

Una alegría y además de las gordas se llevó el pasado mes de mayo el PSOE en Vejer. Cuando menos se esperaba, porque no soplaban buenos vientos para este partido, los socialistas ganaban en esta localidad jandeña al todopoderoso PP de José Ortiz, y además con mayoría absoluta. Eso hizo que los socialistas recuperaran 12 años después la Alcaldía vejeriega. El nuevo regidor, Antonio González Mellado, de apenas 31 años, acusa al PP de invertir únicamente en la promoción de Vejer. Él, por el contrario, apuesta sobre todo por ampliar y mejorar los servicios municipales.

–Da la impresión de que en política Vejer va con el paso cambiado. Cuando el PSOE era el partido hegemónico, aquí ganaba el PP, y ahora, en un mal momento para el Partido Socialista, dan ustedes la campanada. ¿Por qué ha sucedido esto?

–Nuestra victoria ha sido el resultado de un trabajo muy duro y muy sacrificado que hemos desarrollado todos estos años desde la oposición. Yo creo que el ciudadano valora a quien está en política por vocación, y yo sin duda lo estoy, porque desde que tengo 15 años estoy vinculado al PSOE.

–¿Pero los electores han premiado al PSOE o se ha castigado al PP y a su juego de cambiar de alcalde y de candidato a la Alcaldía de Vejer varias veces?

–Todo en esta vida influye, pero si aquí no hubiera habido una alternativa, no se hubiera producido este cambio político. A uno le tienen que conocer para que te voten. En 2019, por ejemplo, yo era un desconocido para muchos, y aunque mejoramos los resultados no ganamos. Eso ahora ha cambiado y la gente ha visto la evolución de este chavalito que he estado siempre vinculado a este pueblo. Además se notaba que el gobierno del PP no estaba haciendo las cosas bien, que había hastío, desgana. Esa simbiosis creó un clima perfecto de cambio en Vejer pese a la ola azul que recorrió toda España y también esta provincia. Además, supimos aglutinar todo ese voto de centro-izquierda y supimos movilizar a nuestro electorado. Ahora tenemos que cuidar a ese votante pero también al resto del pueblo porque tengo muy claro que un alcalde tiene que representar los intereses de todos los ciudadanos.

–Tras casi cuatro meses ya en la Alcaldía, ¿cómo ha sido ese aterrizaje?

–Pues ha sido un aterrizaje de emergencia. Aunque de manera abrupta, y aunque todavía no había bomberos para apagar el fuego, logramos que el avión se parara y además sin que hubiera heridos entre los pasajeros. Y ahora lo que estamos intentando es reparar ese avión que tiene las alas rotas y los motores dañados para poder de nuevo emprender el vuelo y llevar a Vejer a lo que se merece, que es a lo más alto. La situación actual es una deuda de 17,3 millones de euros, con la Cámara de Cuentas metida aquí de lleno desde hace más de un año y descubriendo muchas irregularidades, con los proveedores sin poder cobrar... En este Ayuntamiento antes se vendía mucho, se gestionaba poco y no se pagaba. Ese es el resumen de la gestión del PP en Vejer. La promoción del municipio era maravillosa pero esa promoción había que pagarla, y también a los proveedores, y además había que seguir gestionando el municipio. Los servicios que nos hemos encontrado precisan respuestas urgentes. Todos son servicios en precario pero en especial el de aguas, que tiene sólo un trabajador y medio para todo el municipio. También hay un solo jardinero para todo Vejer, y cuatro operarios en mantenimiento urbano... y todo eso en un municipio con 22 pedanías. Además, la flota del servicio de basuras es muy antigua y sus vehículos están para el arrastre. También hay un déficit claro de personal en el propio Ayuntamiento.

–¿Y eso por qué se ha producido?

–Pues porque en todos estos años no se ha ido reponiendo el personal municipal porque no se priorizó sacar plazas en los Presupuestos. Nosotros, por el contrario, ya hemos puesto en marcha la bolsa para un auxiliar administrativo que estaba pendiente. De esa bolsa tiraremos para reforzar los servicios. ¿Y de dónde sacaremos el dinero? Pues priorizando. Por ejemplo, no nos hemos inventado ninguna fiesta más. Prefiero pagar a los proveedores y tener mejores servicios públicos y sacar adelante empadronamientos y licencias de obras antes que hacer más fiestas. Digo yo que esto lo entenderán los ciudadanos. Aquí hemos vivido muchos años en el país de las maravillas, pero falsamente.

"Los servicios municipales que nos hemos encontrado son precarios y precisan respuestas urgentes"

–¿Quiere decir que va a recortar gastos en promoción turística?

–Evidentemente no porque vamos a hacer las cosas tirando de la sinergia público-privada. Aquí hay gente con capacidad, con ganas de aportar, pues vamos a contar con esa gente. Nosotros no hemos paralizado ningún proyecto pero no vamos a condicionar el futuro del pueblo a cambio de salir en la televisión o de encargar una campaña publicitaria. Eso no ayuda a crear un pueblo mejor y me duele cuando veo las cifras. Porque, por ejemplo, aún no se han pagado las campanadas de Nochevieja de Telecinco, ni lo del Museo Picasso. Y sus promotores ya han venido queriendo cobrar, como es lógico. La situación económica de este Ayuntamiento es mala pero por la pésima gestión y no porque Vejer no genere recursos. Aún no se ha aprovechado el potencial de este pueblo.

–Casi todos los municipios de la comarca de La Janda han optado por externalizar empresas como las del agua o la limpieza. Eso, sin embargo, no se ha producido en Vejer. ¿Por qué?

–Como comprenderán, nosotros todo lo que sea público lo vamos a primar siempre, sobre todo porque así esa gestión se controla mejor y porque se presta el servicio de otra manera. Ahora bien, aquí se vendió una municipalización de algunos servicios (agua y basura) pero o se equivocaron con las cuentas o no contaron la verdad porque los servicios no se han reforzado. Ha sido una falsa municipalización. Nosotros no somos sospechosos de ir por ahí privatizando. Queremos reforzar desde dentro los servicios públicos y eso se hace con presupuestos, con inversiones.

–¿Qué puede hacer su gobierno para plantar cara a una sequía que puede hacer mucho año a un municipio tan agrícola y tan ganadero como es Vejer?

–La sequía es un problema muy importante y es evidente que van a venir momentos complicados. Nosotros, y aprovechando lo que hemos visto durante el verano, estamos haciendo un diagnóstico y en breve tendremos un plan municipal de riesgo contra la sequía. Lo que buscamos es que haya un uso racional del agua y para ello es importante poder sancionar a esas personas o empresas que no hagan ese uso responsable. Ahora no podemos hacerlo y eso que sigue habiendo gente que baldea su fachada con agua del grifo o gente que en verano llenan sus piscinas dos o tres veces con agua de la red. También hay gente enganchada irregularmente a la red municipal de agua. Nosotros, por el contrario, estamos baldeando las calles con agua no potable. Ojalá no lleguemos a los cortes en el suministro y vamos a poner todos los frenos posibles para que eso no se produzca, pero hay gente que aún no es consciente de la situación tan alarmante que ya estamos viviendo con la sequía.

–¿Veremos algún día construida la autovía entre Vejer y Algeciras?

–Espero que sí. Los vejeriegos queremos esa autovía, sin duda, pero también es verdad que la prioridad era sobre todo mitigar los efectos del intenso tráfico que teníamos en la zona. Y eso el Gobierno de España lo ha tenido en cuenta. Llevábamos años soportando el peligro de los cruces de Cañada Ancha y de La Barca, con fallecimientos, retenciones, un polígono con problemas para mover la mercancía… Eso ya tiene un proyecto en firme y con presupuesto. Lo ideal sería una autovía pero si sólo hay para rotondas o para un scalextric, como critican algunos, pues bendito scalextric.

–¿Contará al fin Vejer con un PGOU?

–Hay que aprobarlo, sin duda, aunque reconozco que a mí personalmente es un documento que no me gusta porque olvida a la zona rural y porque permite cuestiones que no son justas para el ciudadano que quiere vivir en Vejer porque apuesta mucho por la promoción privada. Pero es lo que han redactado otros durante años. Yo no pondré piedras en el camino, pero apuesto por la cautela. Tenemos de plazo hasta el año que viene y después será la Junta la que opine. Pero confiemos en que no se tumbe el PGOU porque también tiene proyectos vertebradores y económicamente potentes que nos aportarían recursos y un crecimiento ordenado del pueblo.

–¿Cuál es la realidad de El Palmar? ¿Por qué no puede convertirse en un punto turístico neurálgico como es, por ejemplo, Zahara de los Atunes?

–El Palmar estaba abandonado pero nosotros queremos abordar este asunto y además haciéndolo con cabeza. El Palmar se ha visto siempre como un problema pero para mí es una oportunidad porque es una zona de crecimiento de Vejer y porque tiene un potencial tremendo. Nuestra idea no es convertirlo en una Ibiza pero sí contar con establecimientos que cumplan con lo que pretendemos hacer allí, que es un turismo amable, familiar, de calidad. Pero El Palmar no puede seguir en la senda de la presunta irregularidad y de la carencia de servicios. No es una ciudad sin ley. El ciudadano de El Palmar y en general el de las zonas rurales ha ido perdiendo el sentimiento de pertenencia al pueblo de Vejer y eso queremos cambiarlo. Vamos a intentar construir un pueblo desde la unidad y eso se hace con recursos, con servicios y dándonos unas normas urbanísticas pero no con el azote.

–¿Y se avecinan más derribos en El Palmar?

–En El Palmar se produjo una especie de desembarco de Normandía cuando el Ayuntamiento de Vejer pidió a la Junta apoyo para controlar las viviendas irregulares. Entonces llegaron los inspectores de la Administración andaluza, se pusieron a hacer informes y ahora están llegando las órdenes de derribo. Y algunas atañen a primeras residencias y a vecinos de toda la vida de El Palmar. Creo que nos precipitamos con esa estigmatización permanente sobre El Palmar porque hay viviendas irregulares repartidas por todo el municipio, como en La Muela, o en Patría, o en cualquier núcleo rural. Pero sólo nos hemos centrado en El Palmar, donde los inspectores de la Junta se han cebado y ahora estamos viendo las consecuencias. Desde el Ayuntamiento vamos a intentar frenar esos derribos pero la Justicia tiene su camino.

·Apostamos por incentivos fiscales para que a los propietarios de viviendas les compense alquilar durante todo el año"

–La vivienda se ha convertido en otro problema grave de Vejer, porque es casi imposible poder alquilar una casa para todo el año y hay muchos vejeriegos que tienen que irse de aquí. ¿Eso tiene solución?

–Yo pido que no se pierda la esperanza porque vamos a hacer todo lo posible en el margen de nuestras competencias para que no se tengan que marchar. Es un problema por los precios, porque hay propietarios que prefieren alquilar sólo para fines turísticos y sólo unos meses del año, y también porque hay otros que no las alquilan porque no se fían. Nosotros vamos a buscar cómo incluir incentivos fiscales para que esos propietarios privados alquilen sus viviendas a gente de Vejer todo el año. Que vean que les compensa. Sería crear una especie de parque de viviendas operativo. Esa es una línea de actuación. Otra sería a través de los Servicios Sociales, para determinar las familias más vulnerables y hacer un estudio con los inmuebles de propiedad municipal, para ver quién los está usando ahora y quién los debería de usar.

–¿Qué le parece el nombramiento del ex alcalde José Ortiz (PP) como presidente del Consorcio Provincial de Bomberos?

–Me es indiferente. Bueno, a ver, que haya un vejeriego en un cargo de gestión siempre lo veré bien. Pero como sé que esto es consecuencia de una derrota electoral y de unas presiones, pues al final el ciudadano pensará que le han dado un puestecito porque esto es política. Y eso es triste. Lo que le va a aportar Ortiz a Vejer es lo mismo que le ha aportado hasta ahora: mucha foto, mucha venta pero poca gestión. Y si no lo vamos a ver con el parque de bomberos que él mismo venía reclamando desde hace años. Ojalá lo veamos, pero lo dudo. Eso sí, Ortiz decía que ese parque de bomberos para Vejer tenía que ser ya y yo ahora pido lo mismo, que sea ya.