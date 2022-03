Condenado por intentar ahorcar a su ex pareja en Medina: "O eres para mí o no eres para nadie"

"O eres para mí o no eres para nadie. Yo a ti te mato. Me voy a quitar de en medio pero tú te vienes conmigo". Estas son las transcripciones de algunos de los 15 mensajes de audio que un hombre envió a su ex pareja durante 10 minutos consecutivos la noche del 28 de febrero de 2020. A la mañana siguiente, la esperó escondido a que saliese de su domicilio -situado en Medina-, la metió de nuevo en su casa e intentó ahorcarla con la cuerda del tendedero. Le puso la soga alrededor del cuello y le ordenó que se subiese a una silla. Cuando el agresor estaba a punto de asfixiar a la víctima, desistió y le pedió perdón.

Estos son los hechos que han quedado acreditados para el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz, que ha condenado al hombre a cuatro años y ocho meses de cárcel como responsable de un delito de lesiones, amenazas graves y allanamiento de morada.

El acusado evitó este lunes la celebración del juicio en el Palacio de Justicia de Cádiz tras admitir la autoría de los hechos, una confesión que realizó por videoconferencia desde el centro penitenciario donde se encuentra interno hace dos años por esta causa. Se da la circunstancia de que el agresor ya fue condenado anteriormente por otro caso de violencia de género.

Así, ha quedado probado que el 29 de febrero de 2020, sobre las 11:30 horas, el acusado estaba escondido a la espera de que la mujer saliese de su casa para ir a trabajar. "Te tenía que pillar", le dijo al verla, al tiempo que la empujó para meterla de nuevo en el interior de la vivienda en contra de su voluntad y cerrar la puerta.

Una vez dentro, el hombre la amenazó con matarla y la llevó hasta el dormitorio, donde la tiró sobre la cama y le repitió una vez más: "yo a ti te mato". A continuación, con ánimo de menoscabar su integridad física, comenzó a darle puñetazos en la espalda y en los hombros; después cogió un cuchillo grande de cocina y le advirtió que se quedase allí, que iba a buscar una cuerda.

El procesado salió al patio y regreso con una cuerda del tendedero con un nudo hecho. En tales circunstancias, y con la intención de atemorizar a su ex pareja, la increpó: "Vengo a matarte, hoy te ahorco a ti, te juro por mi madre que te mato y luego me mato yo". Acto seguido, el hombre intentó colocarle la soga en el cuello, si bien ella pudo quitársela.

Finalmente, el encausado volvió a ponerle la cuerda alrededor del cuello y, mientras hacía fuerza, cogió una silla y le ordenó que se subiese para poder ahorcarla. En el momento en el que el hombre estaba a punto de asfixiar a su ex pareja, desistió, le quito la cuerda y le pidió perdón.

Un día antes de que sucedieran los hechos descritos, el 28 de febrero de 2022, el ahora condenado envió a la víctima 15 mensajes de audio a su teléfono móvil entre las 22:47 y las 23:08 horas en los que, entre otras cosas, le decía: "Te voy a decir una cosa, o eres para mí o no eres para nadie, te lo juro por Dios. Y ahora me denuncias, ten cuidado con lo que estás haciendo. Te lo juro que voy a por ti, tú te arrepientes, vas a llorar a mis pies. Te lo juro que te quito de en medio, so guarra, pa mí o pa nadie, ahora sí son amenazas. Te voy a esperar a la salida del trabajo o a la entrada. Esta noche te lo follas, pero ten cuidado, que va a ser la última vez que te acuestas con un hombre. Eres una desgraciada que va a vivir de los hombres, nada más. Se va a tener que tirar la Guardia Civil 24 horas contigo. Ten cuidado conmigo hoy, mañana y pasado, te voy a esperar y te voy a hacer una cosa mala porque eres una sinvergüenza de los pies a la cabeza. Eres una borracha y una alcohólica, desgraciada. Yo me voy a quitar de en medio pero tú te vienes conmigo".

Como consecuencia de estos hechos, la denunciante sufrió varias lesiones físicas, sobre todo, en cuello y brazos. Tardó 12 días en curar. Asimismo, según los informes forenses, la mujer padece actualmente alteraciones psicológicas graves compatibles con un trastorno de estrés postraumático.

El procesado se encuentra privado de libertad por esta causa desde el 1 de marzo de 2020, fecha en la que fue detenido. Todo el tiempo que ha estado en prisión provisional se le abonará para el cumplimiento de la condena.

Además de la pena de cárcel, el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz ha impuesto al encausado una orden de alejamiento respecto a la víctima por un periodo de tiempo de 15 años y 8 meses en total. También lo ha condenado a pagar una indemnización de 5.000 euros y a llevar una pulsera de control telemático una vez que acceda a permisos penitenciarios.