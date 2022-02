La venta de coches arrancan 2022 con un leve incremento en Cádiz pero siguen muy lejos del nivel prepandemia

Ligera mejoría en el mercado de la automoción. Los concesionarios de la provincia de Cádiz matricularon un total de 731 vehículos en enero de 2022, un 4,8% más que en el mismo mes del año pasado. Sin embargo, las cifras siguen estando muy lejos de las que se alcanzaban antes de la pandemia. En enero de 2020, justo antes del estallido de la crisis sanitaria, se registraron 1.523 operaciones, prácticamente el doble.

Es más, el descenso de la actividad respecto a diciembre de 2021 es muy notable, ya que en el último mes del año pasado se contabilizaron 1.383 ventas, según datos facilitados por las patronales Anfac, Faconauto y Ganvam. No obstante, hay que recordar que el último mes del año suele ser más positivo para el sector, ya que las ventas se revitalizan con las ofertas por las renovaciones de gamas de los vehículos.

A ello se añade la entrada en vigor el pasado 1 de enero del nuevo impuesto de matriculación, que ha encarecido los vehículos una media de 1.000 euros, y ha animado a los concesionarios a acelerar las ventas para evitar el efecto fiscal.

En cuanto a los canales, son los particulares los que están animando el mercado, tras registrar un incremento del 10% en comparación con enero de 2021, hasta las 593 ventas. En cuanto a los profesionales, las operaciones siguen a la baja, con apenas 134 compras, un 16,2% menos.

Los vehículos de gasolina mantienen una cuota del 50% en Cádiz pero sus ventas se reducen un 7,8% respecto a 2021, hasta las 366 matriculaciones. Por su parte, la cuota del diésel se reduce al 14%, con apenas un centenar de vehículos vendidos en la provincia (104, concretamente), un 35% menos.

Los consumidores se decantan cada vez más hacia mecánicas híbridas o eléctricas, que ya alcanzan una cuota del 35% en su conjunto. Concretamente, se vendieron 212 turismos híbridos, un 78% más que hace un año. En cuanto a los eléctricos, las cifras son más modestas, 36, más del doble que hace un año.

Desde el sector, se achaca la falta de fuelle del mercado tanto a la ausencia de microchips, que está estrangulando la entrega de vehículos nuevos, como a la falta de incentivos por parte del Gobierno para renovar el parque automovilístico. "Los datos de enero están muy afectados por la falta de stock por la crisis de microchips pero también por la crisis económica derivada de la pandemia que no se acaba de resolver", señala Noemí Navas, directora de comunicación de Anfac, la patronal de los fabricantes.

Para Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, que aglutina a los concesionarios, "el cambio de año no ha supuesto un cambio de tendencia en las matriculaciones". "La crisis de los microchips no se regulariza. Es cierto que sí notamos una tímida mejora en la actividad comercial de los concesionarios, pero también percibimos que hay clientes que no terminan de ver clara la recuperación de su economía doméstica", explica.

Desde Ganvam, la patronal de los vendedores, se insiste en que "los próximos meses van a seguir afectados por la escasez de semiconductores, por lo que 2022 se puede calificar como año de transición".