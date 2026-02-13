Chipiona solicita aportes de arena antes del verano tras analizar los daños en las playas

La Delegación de Playas del Ayuntamiento de Chipiona está realizando un recuento de los daños ocasionados por los recientes temporales en el litoral del municipio, donde se ha registrado una notable pérdida de arena en distintos puntos de la costa.

El delegado de Playas, Eduardo Lorenzo, ha explicado que su departamento ha llevado a cabo diversas actuaciones con medios propios para tratar de mitigar los efectos del temporal. Entre las medidas adoptadas se encuentra la instalación de retenedores de arena, aunque en algunos tramos estos elementos han sido arrastrados por la fuerza del mar.

Asimismo, se han realizado movimientos de arena en zonas consideradas estratégicas con el objetivo de reducir el impacto de la erosión y preservar la integridad del litoral. No obstante, Lorenzo ha señalado que en determinadas áreas, como la playa de Las Tres Piedras, los accesos de madera han sufrido daños importantes o han desaparecido, lo que dificulta el tránsito.

Desde la Delegación se subraya que estas actuaciones se han desarrollado con recursos municipales para mantener las playas en las mejores condiciones posibles, especialmente ante la proximidad de la temporada turística.

El responsable municipal ha avanzado además que ya se ha solicitado un aporte de arena para la playa de Cruz del Mar. En paralelo, está prevista una reunión con la Demarcación de Costas para trasladar la situación general del litoral chipionero, pedir que los aportes se ejecuten con la antelación necesaria para no afectar al verano y abordar otros proyectos pendientes de financiación, como la adecuación de la zona de servidumbre de tránsito y los aliviaderos.