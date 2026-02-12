Chipiona cifra en ocho millones las pérdidas agrícolas por las borrascas y pide agilizar soluciones de drenaje

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha reiterado el apoyo del Ayuntamiento a los agricultores del municipio tras las recientes borrascas que han provocado la inundación de más de 300 hectáreas de cultivo. Según ha avanzado el regidor, las pérdidas económicas podrían situarse en torno a los ocho millones de euros.

Aparcero, que compareció acompañado por la delegada de Agricultura, Laura Román, mostró su preocupación por el impacto de las lluvias en el sector primario, uno de los pilares económicos de la localidad. El alcalde señaló que el Ayuntamiento viene defendiendo desde 2021 una solución técnica para evitar la acumulación de agua en el campo.

La propuesta, elaborada en su momento a partir de un estudio del ingeniero técnico García Serrano, plantea canalizar el exceso de agua hacia el mar mediante el ovoide que cruza la carretera de Sanlúcar a Chipiona. Según explicó, esta alternativa fue respaldada posteriormente por un proyecto encargado por la Junta de Andalucía a la Universidad de Cádiz y presentado en el IFAPA, cuyos resultados confirmarían la viabilidad del sistema de drenaje.

El equipo de gobierno municipal ha informado de que ha contactado en dos ocasiones con el delegado territorial de Agricultura de la Junta en Cádiz y que también se ha celebrado una reunión con la Comunidad de Regantes Costa Noroeste. Esta coordinación permitiría ejecutar las obras necesarias para extraer las aguas contempladas en el proyecto de Pastrana. Asimismo, el alcalde indicó que la comunidad de regantes ha mejorado el bombeo en el pago de Lucena y en la estación de Esparragosa, y que el proyecto se encuentra en su fase final, pendiente de autorización administrativa por parte de la Junta de Andalucía.

Además de los daños en las explotaciones agrícolas, el Ayuntamiento ha comunicado que trabaja con medios propios en la reparación de caminos rurales, el bacheo de calles y la limpieza de canales afectados por las lluvias. Por último, Aparcero anunció que el Gobierno central ha declarado la zona como afectada gravemente por una emergencia, lo que permitirá a la Junta de Andalucía avanzar en la cuantificación oficial de los daños y, en su caso, en la tramitación de ayudas.