Final Infantil del COAC 2026 y pregón: Orden de actuación y horarios

Este jueves desde las 17.00 horas en el Gran Teatro Falla se celebra la gran final del Concurso de Agrupaciones en la categoría de infantiles con la participación de trece conjuntos. Para llegar hasta aquí los conjuntos clasificados han tenido que competir repartidos en seis semifinales, en las que han cantado 38 grupos. La final estaba prevista en un principio el pasado sábado, pero tuvo que aplazarse debido a las inclemencias del tiempo por la borrasca Leonardo.

El jurado de la cantera está presidido por Antonio Rivas Cabañas, acompañado por los vocales Isabel María de los Reyes Gómez, María del Carmen Jiménez Barea, Laura Rivero Ramos, María del Carmen Bernal Martínez, José María Hurtado de Mendoza Fernández, Carlos Aldón Martínez, Juan Ramón Jiménez Malia y Josep Castilla. Amanda Real Guerrero es la secretaria.

Aquí os dejamos el orden de actuación:

Orden de actuación de la final infantil

Comparsa: ‘Las traviesas’

Chirigota: ‘La chirigota de la isla’

Cuarteto: ‘Academia de baile: Aprende con Joselito y sus tres modelitos’

Comparsa: ‘Las marmotas’

Chirigota: ‘Las peloteras’

Cuarteto: ‘Esto está manga por hombro’

Comparsa: ‘Las guasnías’

Chirigota: ‘Los pieles rojas de La Caleta’

Cuarteto: ‘La familia Fallans’

Comparsa: ‘El hilo rojo’

Chirigota: ‘Mi modelo… de chirigota’

Cuarteto: ‘Escuela Pública Caimán’

Coro: 'La perla de Cádiz'

Y además, el pregón infantil

Será un día grande para el público infantil. A las 17.30 saldrá el cortejo de la pregonera infantil Ainhoa Morillo desde la plaza Fragela hasta San Antonio, donde ofrecerá el pregón a las 18.00 horas. Una hora después en la misma plaza se celebrará el concierto de Las Guerreras K-Pop dentro del ciclo Cádiz Sonora.