Chipiona recibe apoyo económico de la Diputación para actividades navideñas

La Diputación Provincial de Cádiz ha destinado fondos para apoyar la celebración de actividades navideñas en distintos municipios de la provincia, entre ellos Chipiona, según ha informado el propio Ayuntamiento.

Estas ayudas se dirigen principalmente a municipios con menos de 20.000 habitantes y a Entidades Locales Autónomas (ELA), con el objetivo de respaldar la programación de eventos durante las fiestas. En el caso de los municipios, la financiación se ha orientado fundamentalmente a actuaciones musicales, animaciones, fiestas y talleres, muchos de ellos destinados a público infantil y a personas mayores, así como a actividades de convivencia. Para las ELA, la inversión se ha centrado especialmente en el alumbrado e iluminación navideña.

El reparto económico se ha establecido en función del número de habitantes. Así, las ELA y municipios de hasta 5.000 habitantes han recibido 6.000 euros; los municipios de entre 5.001 y 10.000 habitantes, 8.000 euros; los de entre 10.001 y 15.000 habitantes, 10.000 euros; y los municipios de entre 15.001 y 20.000 habitantes, como Chipiona, 12.000 euros. A estas cantidades se les ha añadido una cuantía final en función de los proyectos presentados por cada ayuntamiento.

Además, la Diputación de Cádiz ha destinado una inversión adicional de 60.000 euros al programa “Navidad Flamenca”, desarrollado junto a la Federación de Peñas Flamencas de la provincia. Esta iniciativa ha permitido la celebración de 47 zambombas en 29 localidades gaditanas, entre las que figura Chipiona. Con estas actuaciones, la institución provincial busca contribuir a la dinamización cultural y social de los municipios gaditanos durante el periodo navideño.