Chipiona condena el último caso de violencia de género

El municipio de Chipiona ha salido este lunes a la calle para mostrar su condena y repulsa hacia la violencia de género tras el fallecimiento de su vecina Encarni, una mujer de 63 años que fue asesinada supuestamente a manos de su marido, un hombre de 73 años que se encuentra en prisión provisional y sin fianza.

Tras el minuto de silencio celebrado en la plaza Juan Carlos I de este municipio, el alcalde de Chipiona Luis Mario Aparcero ha reconocido estar afectado por este hecho y ha esperado que ésta sea "la última" víctima de la violencia de género en España.

"Nuestra sociedad tiene que dar un cañonazo de cultura, de educación y de formación, porque no es normal lo que está ocurriendo, esta lacra no es normal", ha manifestado el alcalde, quien ha vuelto a trasladar sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima, condenando "este tipo de violencia y de maltrato".

La delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento, Isabel María Fernández, ha manifestado también sus condolencias, recordando que Chipiona "está en contra de la violencia machista" y que "no se puede seguir consintiendo estos casos de violencia hacia las mujeres", que ya suman 38 asesinadas en el territorio español y 13 en Andalucía. "Nos ha tocado a Chipiona vivir este trance tan dramático", ha añadido.

Fernández ha garantizado su compromiso y el de toda la corporación municipal de que "van a seguir trabajando" y no van a dar "ni un paso atrás" para que este caso "sea el último" en Andalucía y en España. "Chipiona apuesta por una sociedad justa e igualitaria. Nos queremos vivas, ni una menos, ni una más", ha concluido.

A este minuto de silencio también han asistido el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, y el delegado territorial de Igualdad de la Junta de Andalucía, Alfonso Candón, quienes han manifestado sus condolencias a la familia de Encarni.

Candón ha calificado de "patético y lamentable" que "haya todavía personas que no respeten la vida humana y que además se ensañen contra las mujeres" y por eso ha animado a toda la sociedad y a las administraciones a "seguir trabajando día a día para que no haya ninguna victima más". "Entre todos tenemos que seguir luchando y trabajando para erradicar estos crímenes machistas que no tienen piedad contra la mujer", ha solicitado.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha pedido que haya un rechazo "social e institucional" y ha expuesto que "mientras que haya solamente una mujer asesinada, todos los esfuerzos seguirán siendo insuficientes". Por eso, ha dicho, "hay que seguir esforzándonos aumentando nuestras partidas presupuestarias y poniendo muchos más recursos para que esto al final se erradique".

Pacheco ha pedido la implicación de toda la sociedad para que se denuncie ante cualquier atisbo de que se esté dando una situación de violencia de género, ya sea la propia víctima, familiares o amigos de la víctima. "Si ese vecino, esa hija o ese amigo tiene sospecha y sabe que su amiga puede estar en peligro, que lo diga y denuncie para que podamos poner en funcionamiento todos los sistemas y todos los recursos que desde el Estado y desde el resto de las administraciones ponemos a disposición", ha expuesto.

Desde este lunes, y según ha decretado el Ayuntamiento de Chipiona, la ciudad inicia tres días de luto oficial, que se prolongará hasta el miércoles 30 de agosto. Tres días en los que las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta.

El homicidio tuvo lugar durante la noche del pasado 23 de agosto, cuando agentes de la Guardia Civil de Cádiz recibieron el aviso del hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima, una mujer de 63 años de edad. Ante estos hechos, se procedió a la detención de su marido como autor de un homicidio dentro del ámbito de violencia de género. El caso está bajo secreto de sumario, aunque las primeras pesquisas apuntaban a un crimen por violencia de género, confirmado por el Gobierno de España.