20 certezas e interrogantes del tranvía de la Bahía

1. ¿Cuándo empezó a construirse el tranvía?

El 1 de agosto del año 2006 la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía adjudicaba la construcción de la primera obra incluida en el proyecto global del tranvía. Se trataba del conocido como Salto del Carnero, en la zona de La Ardila, en San Fernando. Esas obras arrancarían en otoño de ese mismo año 2006 y se prolongarían hasta 2007. En los ejercicios posteriores se llevaría a cabo el inicio de las obras del tramo urbano de La Isla, las del tramo interurbano entre esta localidad y Chiclana, y las del tramo urbano en esta última ciudad. Las últimas obras se centraron entre los años 2019 y 2020 en la parada y el intercambiador del Río Arillo.

2. ¿Cuándo puede entrar en funcionamiento?

A principios de verano de este 2022, según ha adelantado en Cádiz la consejera de Fomento, Marifrán Carazo. Eso supone una novedad porque durante toda esta legislatura la Junta de Andalucía se ha negado a dar una fecha aproximada de esta puesta en servicio, primero porque el proyecto ha sumado multitud de inconvenientes y de incumplimientos de plazos en estos 15 años y también porque no todos los pasos que faltan por dar corresponden en exclusiva a la Administración andaluza. Bien al contrario, para que el tranvía entre en funcionamiento era necesaria la implicación de otros organismos como por ejemplo Renfe, Adif o la Agencia de Seguridad Ferroviaria, que ya están involucradas de lleno en este proyecto para dar sus homologaciones y aprobaciones definitivas.

3. ¿Cuánto han costado las obras de construcción del tranvía?

Según las últimas cifras de la Junta el importe total contabilizado hasta ahora es de unos 256 millones de euros. De este dinero, unos 129 millones provienen de Europa, que incluso llegó a ordenar no hace muchos años la devolución de este montante al incumplirse varias de las prórrogas concedidas para que el tranvía fuera puesto en servicio.

4. ¿El tranvía llegará a la ciudad de Cádiz?

Sí, y este viernes 11 de febrero ha tenido lugar el primer viaje a la capital gaditana en periodo de pruebas. Después de que no hace muchos años esta opción llegara incluso a ser descartada, porque Renfe y Adif entendían que el servicio ferroviario podía verse perjudicado si el tranvía circulaba por la vía del ferrocarril hasta la capital gaditana, finalmente ambos organismos estatales terminaron dando el visto bueno. Desde todos los frentes se había asegurado que el tranvía estaría condenado al más absoluto de los fracasos si no llegaba a Cádiz. Ahora solo falta por decidir qué porcentaje de los tranvías que salgan diariamente desde Chiclana llegarán hasta Cádiz, porque no serán todos. En principio se supone que será en torno a la mitad del total, aunque ello no ha sido concretado aún.

5. ¿Por qué se dice que este tranvía es pionero en España?

Porque jamás en la historia de España un tranvía ha circulado por la vía del tren, que es lo que sucederá cuando estas máquinas tranviarias accedan a estos raíles en el nudo de Río Arillo y se encaminen hacia la capital gaditana.

6. ¿Desde dónde y hasta dónde circulará el tranvía?

El tranvía saldrá desde las cocheras que hay en Chiclana, en una nave junto al polígono industrial de Pelagatos, cruzará el río Iro en una estructura construida en paralelo al puente de los Remedios o Puente Grande, y se dirigirá hasta San Fernando a través de la calle Mendizábal y la Alameda Solano. A San Fernando accederá en paralelo al Puente Zuazo y recorrerá toda la calle Real para desembocar primero en el intercambiador de La Ardila (donde habrá conexiones con autobuses y taxis, además de un aparcamiento disuasorio para automóviles) y luego en la parada de Río Arillo. Una vez allí algunas unidades tranviarias se dirigirán hasta Cádiz a través de la vía del tren y hasta la estación de Renfe en la plaza de Sevilla, y otras regresarán hacia Chiclana haciendo el trayecto inverso. A lo largo del recorrido, que tendrá 24 kilómetros, habrá un total de 16 paradas, sin contar las cinco propias del tren a su paso por la capital gaditana.

7. ¿Cuánto tardará el tranvía en su recorrido más largo, es decir, desde la cochera de Pelagatos hasta la estación de Cádiz en la plaza de Sevilla?

Se supone que el plazo máximo podría estar entre los 45 o los 50 minutos, aproximadamente. No obstante, y como es lógico, ese tranvía podrá ir recortando el tiempo invertido conforme el servicio se vaya asentando entre la ciudadanía y los riesgos en los tramos urbanos se vayan reduciendo.

8. ¿Para qué sirve la estructura levantada en la parada del Río Arillo y qué obras faltan por hacer?

Junto al andén, que ya está casi concluido tras la colocación de las marquesinas, lo que se ha levantado es una pasarela peatonal que permitirá a los usuarios cambiar de la vía 1 a la vía 2, y viceversa, a la hora de hacer un transbordo. La estructura, de una altura considerable para poder salvar a los trenes y a las catenarias, cuenta con escaleras y también con dos ascensores que ya están instalados. En lo concerniente a obra física sólo falta la pasarela peatonal que unirá la parada existente en Tres Caminos con el polígono industrial y que ya está en fase de adjudicación.

9. ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar el usuario del tranvía que se baje en la parada de Río Arillo para enlazar con un tren de Cercanías?

Dependerá de los ajustes de horarios que ahora tendrá que hacer Renfe entre el servicio del tranvía y el de los trenes para, por ejemplo, seguir el trayecto hacia Puerto Real, El Puerto, Jerez o el aeropuerto. Pero el objetivo, obviamente, es que el tiempo de espera sea siempre el menos posible.

10. ¿Cuánto costará el billete?

No está decidido aún pero la última palabra la tendrán Renfe y el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. En cualquier caso lo lógico es pensar que ese precio no variará mucho del de los autobuses interurbanos y también que dependerá de si una persona hace el recorrido entero o se apea en una parada intermedia. Todas las tarjetas de transporte, como es obvio, también valdrán para el tranvía.

11. ¿Qué empresa explotará el servicio de tranvía?

Renfe asume en solitario toda la explotación comercial del tranvía e incluso serán los conductores de este organismo estatal los que piloten estas máquinas, algo que tampoco había ocurrido jamás. Precisamente, desde principios del año 2019 ese personal se ha estado formando en las instalaciones que el tranvía tiene en Pelagatos. Las máquinas del tranvía, incluso, cuentan con los mismos asientos de un tren normal para cumplir así con las medidas de seguridad prefijadas para el transporte ferroviario.

12. ¿Cuántas salidas hará cada día el tranvía desde la cochera de Pelagatos, con qué intervalo y con qué horarios?

No está determinado el número total de viajes pero se supone que esos horarios serán similares a los de los autobuses interurbanos y los trenes. Es decir, que podrían empezar a funcionar sobre las 5.00 o las 6.00 horas de la mañana y hasta las 23.00 o las 24.00 horas, y podrían salir con un intervalo de entre 15 ó 30 minutos, aunque dependiendo de si se trata de un día laborable o festivo y si es o no hora punta.

13. ¿El tranvía interrumpirá el servicio cuando esté la calle Real de San Fernando ocupada, como por ejemplo con las procesiones de Semana Santa?

Sí, ese extremo está ya hablado y pactado. En Semana Santa, una festividad de mucho arraigo en San Fernando, el tranvía sólo llegará hasta la Venta de Vargas y regresará a Chiclana en la franja horaria vespertina en la que haya procesiones. Por las mañanas el tranvía seguirá funcionando con normalidad, llegando hasta Río Arillo o hasta Cádiz, según sea el caso, aunque con la diferencia de que en el tramo de la calle Real donde se levanta la Carrera Oficial el tranvía sólo podrá transitar por una de las dos vías que existen. También habrá restricciones en el servicio del tranvía de Chiclana cuando la cabalgata de Reyes Magos cruce hasta La Banda por este enclave de la ciudad cercano al Puente Grande.

14.¿Puede funcionar el tranvía sin que se haya construido aún la subestación eléctrica que estaba proyectada en el suelo de Janer, en San Fernando?

Sí. Mientras esa subestación eléctrica de Janer no esté operativa, el tranvía se alimentará gracias a la denominada 'acometida de socorro' existente en Chiclana y que es posible gracias a un acuerdo provisional suscrito con Endesa.

15. ¿Con cuántas máquinas tranviarias o trenes dispondrá este nuevo servicio de transporte?

Son en total siete, construidas todas en Linares (Jaén). La idea inicial es que cuando el servicio de tranvía esté en funcionamiento por lo general haya seis máquinas en la calle y una en cocheras en proceso de mantenimiento y/o limpieza. No obstante, no se descarta que las siete puedan estar en funcionamiento a la vez en los días en los que la demanda se dispare (Carnaval de Cádiz, ferias, Semana Santa, etc.). Además, la Junta ha anunciado que la idea iniical es que en 2023 el número de estas unidades tranviarias aumente a diez.

16. ¿Cuáles son las velocidades máximas que tendrá el tranvía tanto en el tramo interurbano como en el urbano?

La velocidad máxima está fijada en 100 kilómetros/hora en el tramo interurbano, entre San Fernando y Chiclana. Esa misma velocidad se logrará también cuando el tranvía vaya hasta Cádiz por la vía del tren. Por su parte, la velocidad máxima será de 15 kilómetros/hora cuando el tranvía discurra por el centro de Chiclana o por la calle Real de San Fernando, es decir, en los denominados tramos urbanos.

17. ¿Cuántas cámaras están instaladas a lo largo de todo el recorrido del tranvía?

Hay instaladas más de un centenar de cámaras que aportan información al Puesto de Control Central (PCC) de Pelagatos sobre vigilancia y seguridad tanto en las paradas como en las intersecciones con las que cuentan las vías.

18.¿Se ha calculado la posibilidad de que el tranvía de la Bahía sea un servicio deficitario?

Esa posibilidad existe pero todos los organismos implicados (Junta de Andalucía, ayuntamientos, Renfe, etc.) llegan a la misma conclusión, como es que no existe un servicio de transporte público que genere beneficios económicos. Es decir, que ese supuesto déficit está asumido de antemano, ya que el objetivo en ningún caso es hacer un negocio de este nuevo servicio de transporte. Además, se asegura que si muchos ciudadanos optan a diario por el tranvía en lugar de por su vehículo propio, ello reportará unos beneficios incalculables a la hora de combatir la contaminación medioambiental.

19.¿El actual Gobierno andaluz de PP y Cs se ha planteado en algún momento enterrar el proyecto del tranvía?

En ningún momento. Es verdad que el PP de San Fernando, el de Chiclana y el provincial nunca vieron con buenos ojos esta iniciativa del tranvía, un proyecto que partió desde el anterior Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, que tuvo siempre el respaldo de IU y de Podemos y que contó con una participación decisiva del Partido Andalucista para que este tranvía discurriera por plena calle Real de La Isla. Pero cuando el PP asumió el control de la Consejería de Fomento a principios de 2019 siempre tuvo claro que, a la vista de las obras ya realizadas y del dinero que se había invertido, el tranvía de la Bahía había que ponerlo en marcha cuanto antes.

20. ¿La Junta de Andalucía tiene en construcción o en proyecto algún otro proyecto de tranvía en la comunidad autónoma?

En absoluto. En Andalucía hay servicios de tranvía que funcionan bien (Sevilla o Granada, por ejemplo) y otros que fracasaron, como los de Vélez-Málaga o Jaén. Pero desde que hace 15 años se inició la obra del tranvía de la Bahía de Cádiz, la Junta en ningún momento se ha planteado repetir esta misma experiencia en otros puntos de Andalucía.