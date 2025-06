CCOO considera que la vigencia fijada para el nuevo convenio del metal en Cádiz "somete a la clase obrera durante casi una década"

Cádiz/El acuerdo entre UGT y la patronal, la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca), supone un convenio que "retrocede en derechos sociales y salariales y que somete durante casi una década a la clase obrera en el metal a no poder mejorar las condiciones". Así lo considera el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) que se desmarca del documento firmado la pasada madrugada, con la vigencia hasta 2032 y la incorporación del salario de nuevo ingreso, recogido como medidas de fomento del empleo estable, la promoción y la mejora de la cualificación profesional, como el otro punto conflictivo.

"Es la primera vez que lo veo", comenta Pedro Lloret, secretario general de CCOO Industria Cádiz, sobre la extensión de esta renovación de convenio hasta 2032, es decir, durante 9 años. Una cuestión en la que también incide la secretaria general del sindicato en la provincia, Inmaculada Ortega, que explica que la entidad no firma este principio de acuerdo al considerarlo "un mecanismo de sometimiento del metal de Cádiz, que dentro del contexto nacional y de la negociación colectiva es un colectivo que reivindica continuamente las mejoras de las condiciones del convenio, que se identifica por la lucha por mejores sus condiciones laborales en Cádiz a lo largo de su historia". "Es un secuestro para limitar ese derecho de mejorar las condiciones laborales a través del convenio durante casi una década", abunda la responsable sindical.

Ortega defiende que los sindicatos deben llevar los que se traslada con una convocatoria de huelga a la mesa negociadora. "No vale la épica, si esta no se refrenda en la ley, un convenio colectivo es ley", apunta para destacar la "coherencia" de CCOO por no firmar el preacuerdo al mantener lo que han venido demandando en la negociación. "Durante 18 meses intentando que fuera un convenio justo, social y solidario", añade Lloret, que entiende que lo acordado se aleja de estas pretensiones.

La igualdad se rompe, advierte del sindicato, al alargar la recuperación del plus de tóxico hasta 2032 para que sea al 100%, pero sobre todo porque no todos lo cobran, "solo para un grupo de personas, para quienes trabajen para factorías o talleres vinculados con contrato mercantil a esas factorías, deja fuera a muchas personas trabajadoras del sector". Las circunstancias económicas, la previsión de carga de trabajo, venía a redundar en la necesidad de recuperarlo. Pero, además, se "empeora" el fijo discontinuo al incorporar la posibilidad de que sea a tiempo parcial, algo que CCOO quería limitar y no ha logrado en la negociación.

La línea roja de Comisiones estaba en la incorporación del salario de nuevo ingreso, "que se camufla con el título de fomento de empleo unas condiciones salariales al 75% de las tablas, para los oficiales nuevos que entren y para los técnicos de este convenio". "Empeora las condiciones a los jóvenes, a los que tienen necesidad de tener un salario digno, para comprarse una casa, para tener una hipoteca, porque la subida del IPC se queda por debajo del interés que se paga por una hipoteca", expone la secretaria general, que se reconoce "indignada" por este retroceso. "A un técnico, que ha estudiado una carrera, que se ha esforzado, que entra a trabajar, le van a pagar por debajo del salario", pone de ejemplo. Ya existe un contrato de formación, un contrato en prácticas, por lo que con el aval del convenio la patronal busca, razona Ortega, "no pagar a los jóvenes las horas de formación", cosa que no se da en otros convenios.

Estas condiciones que Ortega reconoce que son "más duras" incluso que la vigencia del convenio se producen en un contexto de crecimiento económico y de crecimiento del empleo en España, por lo que entienden que "no hay razón lógica, en concreto para que la patronal contemple un salario más bajo para las nuevas incorporaciones".

Desconvocatoria de huelga

CCOO explica que la convocatoria de huelga estaba sujeta a la negociación del convenio colectivo, por lo que la ratificación del pre acuerdo por parte de los delegados sindicales de UGT conllevará la desconvocatoria oficial. En el Campo de Gibraltar ya se ha dado por válido, mientras que en la Bahía se aguarda la decisión. "No puedo entrar a valorarlo, pero sí puedo decir que hay un descontento generalizado porque el convenio retrocede, empeora", comenta Pedro Lloret. Tanto el secretario general de Industria como la secretaria general del sindicato dejan clara que ellos asumen la "legalidad" que marca la mayoría, que ostenta UGT con la que compartían papeleta de huelga, por lo que la huelga quedará desconvocada con los movimientos que haga este sindicato.

"Entiendo la frustración del personal obrero, que o no se ven reflejados en el acuerdo o se ven negativamente", responde el responsable sindical al ser cuestionado por la protesta de hoy lunes protagonizada por trabajadores de las contratas de Navantia, con respuesta en Cádiz de los antidisturbios, que han detenido a tres personas. "Nos preocupa la represión, así se lo he transmitido a la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, que me ha llamado preocupada por los acontecimientos. La contención debe venir por todas las partes", apunta. "No sé las razones de CGT para convocar huelga, que no está vinculada al convenio, sino a otros motivos", contesta Lloret sobre las movilizaciones de este sindicato.

La intención de CCOO es informar de los pormenores del documento firmado por UGT y patronal a sus delegados en las dos bahías, con reuniones mañana en El Puerto y el Campo de Gibraltar. Además, someterán a asesoría jurídica el acuerdo para "minimizar los daños", en el caso de que algunos de los puntos puedan socavar normativas superiores.

Desde CCOO resaltan la defensa que hacen del sector del metal. Incluso en situaciones como la amenaza de pérdida de contratos en el sector naval, y más concretamente de la reparación de los cruceros de Carnival en Cádiz. "Cuando hay carga de trabajo nos cuestionan sobre por qué nos movilizamos, porque entonces no vienen, y cuando hay, por qué nos movilizamos por qué se pueden ir. Así no podemos funcionar. Nosotros no somos responsables de las decisiones de una naviera. Cuando el convenio esté vigente habrá una estabilidad legal durante 9 años, así que esté tranquila", plantea.