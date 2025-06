Carnival amenaza con cancelar la reparación en Cádiz de 11 cruceros si no cesa el conflicto de la huelga del metal

Los buques salvavidas del Carnival Liberty están aún en tierra y el barco no puede salir de Cádiz sin ellos porque la legislación no se lo permite

Cádiz/15 años le ha costado al astillero de Cádiz de Navantia para hacerse con una imagen internacional que podría ir al garete en las próximas horas si no se llega a algún tipo de acuerdo entre la dirección de la empresa y los propietarios y trabajadores de las empresas auxiliares.

La globalización y las redes sociales han provocado que las imágenes de los graves disturbios sufridos en Cádiz centrados, sobre todo, en el miércoles pasado han llegado a oídos de la CLIA, un organismo que viene a ser algo así como la patronal de las navieras de cruceros. Y es precisamente Carnival, por su potencial, por su flota, y por el número de empresas que engloba, una de las compaías de mayor peso en CLIA (Cruise Lina International Association).

Esto quiere decir que Carnival se ha ocupado personalmente de que lo ocurrido en Cádiz esté hoy mismo en los ordenadores y pantallas de las grandes navieras que mantienen compromiso o pensaban mantenerlo a lo largo de los próximos años con Cádiz. Ahora toca plantearse qué hacer.

Carnival parece que lo tiene claro. Fuentes cercanas a la empresa admiten que ahora mismo los trabajadores de la industria auxiliar tienen "secuestrado" a su Carnival Liberty, que ya debería estar recibiendo los últimos brochazos y los últimos retoques, ya que su salida del astillero gaditano estaba prevista para el próximo miércoles, 25 de junio, algo que no podrá ocurrir finalmente a causa de que los trabajos se ha ralentizado o paralizado, dependiendo de que manos tuvieran que llevar a cabo esos trabajos.

Los empleados de la industria auxiliar se han cruzado de brazos y, por lógica, ante su situación laboral y en defensa de su derechos a la huelga, más reconocido por la propia democracia, han decidido no tocar el barco o, al menos ralentizar al máximo su intervención, de manera que será altamente complicado que el Carnival Liberty abandone Cádiz de aquí al miércoles.

Pero Carnival ya no está dispuesta a dialogar demasiado y quiere sacar al LIberty de Cádiz lo antes posible aunque sea a medio arreglar. Y no es exagerada esta última expresión porque es cierto que el barco se encuentra a medio pintar y, lo peor, es que no tiene los botes salvavidas a bordo y la legislación internacional, por motivos obvios, le prohíbe navegar sin estas embarcaciones de máxima seguridad.

El Carnival Liberty permanece en el dique de Navantia a medio pintar y a medio reparar

Carnival no quiere tomar una decisión definitiva y se ha mostrado algo más flexible y ha optado por dejar pasar este fin de semana a ver si observa voluntad por parte de los empleados de la industria auxiliar porque los que pertenecen a las plantillas del astillero sí están dispuestos a hacer lo posible con cumplir con sus compromisos con Carnival.

Pero es que se da la circunstancia de que en momentos como éste, sale a relucir la circunstancia de que las plantillas que participan directamente en la reparación de esos gigantescos cruceros que salen tan contentos de Cádiz por el servicio recibido por Navantia son muy reducidas y esto les obliga a ser rehenes de empresas auxiliares que tienen que ponerse los guantes por conseguir que Navantia cumpla con sus compromisos a cambio de lo que sea. Y ese "lo que sea" es precisamente lo que ha llevado al conflicto bélico a toda la industria auxiliar de la Bahía.

A Carnival todo esto le viene al pairo. Los problemas de Navantia los tiene que arreglar Navantia y el gigante de los cruceros no tiene por qué pagar las consecuencias y lo mismo que hace unos años llegó a un acuerdo millonario con el astillero gaditano para traerse hasta Cádiz decenas de buques para reparar y para llevar a cabo millonarios "refits", ahora no dudarán ni un sólo instante en romper todo lo firmado y mandar lejos al astillero gaditano.

Tanto es así que fuentes del alto nivel de Carnival admiten que está en juego, ni más ni menos, que la reparación de 11 cruceros que deberían pasar por los diques gaditanos de aquí a los próximos dos años: lo que queda de 2025, 2026 y 2027. Esto no sólo provocará la evidente perdida millonaria de ingresos por parte de Navantia sino que parece ser que Carnival tiene ya decidido perdir una indeminzación de 4,5 millones de dólares a Navantia por el "secuestro" al que están sometiendo a su Carnival Liberty, ya que saben ya a ciencia cierta que no podrá salir de Cádiz arreglado antes del miércoles que viene.

Este presunto "secuestro" ya les ha llevado a tener que coger otro de sus barcos para sustituir al Liberty, que tenía que recoger en próximas fechas a más de 4.000 pasajeros para que pudieran disfrutar de unas plácidas vacaciones a bordo de este buque de la Carnival.

Finalmente no podrá ser el Liberty y será otro similiar, aunque todo esto ha provocado ya una merma en la imagen exterior de Carnival, de ahí esos 4,5 millones de euros que no duda pedirán a Navantia como indemnización por todos los perjuicios que les ha provocado el conflicto laboral planteado entre la empresa española y las plantillas de la industrial auxiliar.

Así mismo, fuentes del sector admiten que Navantia ha contactado con varios astilleros del Mediterráneo que le han negado la posibilidad de admitir en sus diques al Carnival Liberty para acabar lo que Cádiz no ha sido capaz de acabar por culpa del conflicto laboral. El motivo es que en los astilleros no es aquí te pillo aquí te mato sino que se suele trabajar con hasta dos años de resevas de dique.

Esto quiere decir que para los 11 cruceros que aún están en el aire sí podrían encontrar otras factorías de reparaciones que podrían ocuparse de esa casi docena de barcos de la Carnival.