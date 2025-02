Carnival reserva dos meses el dique 4 de Navantia Cádiz para tres de sus grandes cruceros

Cádiz/Serán seis meses históricos. Once buques pasarán por la factoría gaditana de reparaciones de Navantia. Cinco de ellos se irán turnando en el dique 4, el más grande del astillero de Cádiz y una de las infraestructuras portuarias mejor valoradas del mundo entero dentro de este segmento de la rehabilitación de buque.

Han sido muchos días de incertidumbres. Demasiados correos electrónicos entre Navantia y Carnival en los que los últimos mensajes terminaban con un contundente “Si en Cádiz se opta por no trabajar los domingos, no tendremos más remedio que buscar otro astillero en Europa”.

Nadie deseaba que esto ocurriera. Navantia no lo deseaba porque la marcha de Carnival habría conllevado la de Royal Caribbean, otro gran gigante del mundo de los cruceros. Entre las dos firmas se habrían llevado de Cádiz el 85% de las reparaciones, algo que habría significado una inyección letal para la factoría.

Y, por otro lado, Carnival y Royal tampoco lo desean porque se quedan sin los servicios del astillero mejor dotado y ubicado geográficamente de toda Europa.

Pero parece que definitivamente ha vuelto la paz al dique 4 y al resto de la factoría. Habrá documentos firmados entre ambas partes que se quedan en los despachos pero basta ver el cronograma o la agenda de las reparaciones que se van a llevar a cabo en los primeros seis meses de este año para comprobar que la cosa no sólo ha vuelto a la normalidad, sino que este semestre podría pasar a la historia como uno de los mejores vividos en astillero gaditano.

Entre el 1 de enero y el 30 de mayo serán once las embarcaciones que pasen por la factoría gaditana ubicada en suelo portuario de la capital.

Los buques de la Carnival permanecerán en Cádiz desde el 11 de abril hasta el 10 de junio

De esta casi docena de buques, siete son cruceros. El resto son navíos, ferries o estructuras marítimas como la Tarifa I, un cajonero, que permanecerá en el Muelle de Armamento, a la vista de todos los gaditanos que pasen por Bahía Blanca o por la Carretera Industrial.

Pero el tesoro más preciado serán los siete cruceros que irán pasando por el astillero de Cádiz a lo largo de este primer semestre.

Uno, el Freedom of the Seas se encuentra ya en su cuenta atrás. Se marchará el próximo sábado, 8 de febrero, después de 23 días de estancia en la que se ha sometido en el dique 4 a una profunda aunque rutinaria varada. Y a poco que cruce la bocana del dique empezará otra cuenta a tras, ya que seis días después llegará a Cádiz para someterse a una millonaria y reforma de gran calado el Allure of the Seas, perteneciente, al igual que el Freedom of the Seas, a la naviera norteamericana Royal Caribbean.

Éste permanecerá en la ciudad durante 42 días, concretamente tiene una estancia comprometida hasta el próximo 7 de abril.

Con el Freedom y el Allure se da por zanjado el problema con Navantia. Ahora toca olvidar las rencillas con Carnival. Pues qué mejor prueba de ello que el hecho de que entre el 11 de abril y el 10 de junio pasarán por el dique 4 ni más ni menos que tres buques de Carnival: el Miracle, el Valor y el Liberty. De hecho, el Valor se pisará con Liberty, lo que provocará que entre el 25 de mayo y el 9 de junio, el Valor tenga que trasladarse al cantil de Muelle de Armamento para terminar de ser reparado.