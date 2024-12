Navantia Cádiz se queda ya sin la reparación de tres grandes cruceros de Carnival

Cádiz/“Acabo de hablar con su equipo para tratar el tema del dique seco del Miracle, Valor y Liberty y tengo entendido que recientemente usted recibió una carta de los sindicatos de sus subcontratistas indicando que su personal laboral no trabajará los domingos con efecto inmediato”.

“Necesitamos reunirnos lo antes posible con usted y su dirección para entender cómo Navantia está abordando este problema. Se entiende que, aunque Navantia es nuestro astillero preferido en Europa, la falta de disponibilidad de mano de obra durante los domingos probablemente nos obligue a considerar trasladar nuestros buques a otros astilleros en Europa para los diques secos en 2025 y 2026”. Más claro, imposible.

Es la traducción de un correo electrónico al que ha tenido acceso este periódico en el que un alto cargo de Carnival Corporation le indica a otro responsable de alto nivel de Navantia que están muy preocupados con eso de que en el astillero gaditano no se trabajen los domingos. Y como consecuencia, tal y como dice en su mail no dudan ni un solo instante que no les temblará el pulso lo más mínimo y se irán a otro astillero europeo y con la corporación las decenas de buques que conforman su emporio marítimo.

Fuentes de la empresa van a más y aseveran de que la sospecha de que detrás de Carnival irá Royal Caribbean es ya un hecho.

Si bien es cierto que la claridad con la que se expresa ante este medio dicha fuente podría estar usándose como medio de presión ante aquellos trabajadores que han optado por defender esa postura de no trabajar los domingos.

Sea como fuere, los correos son reales y tanto Carnival como Royal Caribbean andan ya buscando un plan B, un repuesto, por si Cádiz le falla, ya que sabe que su maquinaria no puede pararse ni un solo instante y que, si se para, les costará dinero, y si les cuesta dinero algo se está haciendo mal.

Mientras tanto, tal y como dicen en el correo electrónico que se reproduce en esta información, Carnival parece que ya tiene decidido que sus cruceros Miracle, Valor y Libert que tenían programada una varada en Cádiz para este 2025 están ya con un pie fuera del astillero gaditano.

En principio no ha trascendido aún si Carnival o alguna de las empresas que forman parte de su corporación tienen ya programadas más estancias en el dique seco de Navantia Cádiz, pero es fácil pensar que otros buques que pasaron a reparar por la capital gaditana o bien para pasar la ”ITV” hace cinco años, daban ya por sentado el hecho de que iban a volver de nuevo a la tacita de plata.

Pero todo queda en el aire a expensas de como discurran las negociaciones entre Navantia y las empresas auxiliares que le dan servicio, sin cuya colaboración es del todo imposible que la empresa tractora pueda cumplir con sus tareas, ya que vienen a cubrir tanto la carestía de personal que sufre Navantia como la ausencia de ciertas especialidades que son fundamentales para el éxito de la varada o de la reparación del buque.

La visión de Navantia

Siempre es bueno recordar que la Unidad de Negocio de Reparaciones de Bahía de Cádiz es la única de Navantia en la que se reparan buques de crucero. Así mismo es bueno también recordar que buena parte de esta actividad descansa en las industrias colaboradoras o auxiliares, algo que se traduce en empleo para alrededor de 500 trabajadores de estas empresas al día. Los operadores de cruceros requieren plazos de entrega muy exigentes y niveles de calidad en el trabajo muy altos. Navantia ha sacado esta asignatura con matrícula de honor, tal y como indican las navieras que suelen colgar en sus redes sus opiniones de su paso por boxes en Cádiz y es ahí donde reflejan ese alto nivel de satisfacción. De hecho estas son las condiciones esenciales que han llevado a Navantia Reparaciones a convertirse en el astillero que más buques de crucero repara en todo el mundo.

Fuentes de Navantia relatan que ha sidio en este mes de diciembre cuando la Dirección de la Unidad de Reparaciones de Navantia Bahía de Cádiz ha recibido una comunicación "unilateral por parte de los delegados sindicales de las empresas colaboradoras (prefieren llamarla "colaboradoras" cuando el término más usado es "auxiliares") que trabajan diariamente en este astillero de no trabajar los domingos".

Estas mismas fuentes aseveran que "Navantia siempre vigila el estricto cumplimiento de la legislación laboral en cuanto a cumplimiento de descanso y de jornadas laborales". De hecho, en la Unidad de Reparaciones, el pasado mes de julio se puso en marcha, según recuerdan desde Navanti, un mecanismo para controlar el descanso que, "hasta la fecha y tras el periodo de adaptación, no ha reportado incidencias significativas".

Y tanto es así que cuando han detectado algún incumplimiento afirman que han tomado "las medidas oportunas para solucionarlas y, además, evitar su repetición". "Además, ha concienciado a todos ellos de la necesidad del respeto al descanso de los trabajadores en cualquiera de sus modalidades".

Navantia ya aprovecha para recordar "que el cumplimiento de la normativa en torno a horarios y descansos no descansa solo en los mecanismos que pueda aplicar Navantia como contratista sino que es responsabilidad de las empresas en las que prestan servicio los trabajadores. Son estas empresas las que tienen que establecer las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio que se les encomienda de manera compatible con la legislación laboral y el convenio colectivo correspondiente, en este caso el del Metal".

Así, Navantia asegura que lo que se ha hecho, ni más ni menos, es comunicarle a sus principales clientes que reparan cruceros en el astillero de Cádiz "la decisión de los delegados sindicales de las industrias colaboradoras", que estas fuentes califican de "tajante". "Como consecuencia de ello, varias compañías han anunciado que, de mantenerse este criterio, dejarán de traer sus barcos a Navantia y buscarán astilleros en otros países". tal y como ya ha avanzado este periódico en exclusiva, algo que ratifican desde la propia Navantia.

Asimismo, Navantia indica que se ha dirigido a las empresas colaboradoras (auxiliares) y a los representantes de sus trabajadores para pedir "su colaboración en la búsqueda de una solución" antes de que sea tarde y sea ya irrecuperable la carga de trabajo que se iría de Cádiz si se marchan navieras como Carnival o Royal Caribbean de Cádiz en dirección a otros astilleros de Europa como pueden ser Brest o Marsella.