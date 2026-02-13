La cascada del Chorrero en Villaluenga está indomable

La cascada del Chorrero, en Villaluenga, es una de las más espectaculares de Cádiz, y estos días se muestra en todo su esplendor, indomable. Como nunca. En este pueblo de la Sierra, situado entre Beanocaz y Grazalema, se han recogido 4.890 litros por metro cuadrado desde el inicio del año hiodrológico, en el mes de octubre. Se da la circunstancia de que ha recogido más agua que Grazalema.

El alcalde de Villaluenga, Alfonso Moscoso, ha colocado un mensaje en las redes sociales para dar cuenta de este espectáculo. Esta cascada, como casi todas las de la provincia, temporal. Se necesita que llueva para que el agua salte sobre esta caída.

En estos momentos esta cascada es la más grande de la provincia. El salto completo es de 150 metros y su anchura es de 75 metros. Recoge buena parte de las aguas de los Llanos de Republicanos. La zona norte de esta dolina va a parar a la sima homónima, mientras la sur se dirige hacia Ubrique por este salto.

Las otras dos cascadas singulares de la Sierra son las del Mitano y las que forma el río Pajaruco, ambas en Benaocaz. En la Garganta Verde, en Zahara de la Sierra, también se forman saltos de agua. En el parque natural de Los Alcornocales destacan la de Patrite, en Alcalá de los Gazules, y la de los Naranjos, en Jimena de la Frontera.