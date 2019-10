Cambio de mando en la Operación Atalanta en Rota

El vicealmirante Antonio Martorell Lacave entregado oficialmente el mando de la Operación Atalanta al general de división Antonio Planells Palau, hasta ahora comandante general de la Infantería de Marina, una ceremonia celebrada este martes en el Cuartel General de la misión en la Base de Rota.

This morning, Op. Commander Vice Admiral Antonio Martorell Lacave (Spanish Navy) officially handed over command of EU NAVFOR Somalia Operation Atalanta to Major General Antonio Planells Palau (Spanish Marine Corps).