Cae un talud de tierra sobre uno de los aparcamientos de la Venta Pinto, en Vejer

Las intensas lluvias de estos días han provocado este sábado el desprendimiento de un talud que ha caído directamente sobre uno de los aparcamientos de la conocida Venta Pinto, en Vejer.

El suceso no ha provocado daños por cuanto la zona ya había sido precintada previamente por la Policía Local precisamente ante el riesgo de desprendimientos de tierra. Tras caerse el talud fue necesario cortar al tráfico este tramo afectado de la carretera A-314, que une Vejer con Barbate, desviándose la circulación hacia la N-340 mediante la conexión con el puente de La Barca de Vejer.

El alcalde vejeriego, Antonio González Mellado, junto a los concejales de Seguridad y Servicios Municipales, se personó en el lugar e informó de que, después de que un técnico municipal realizara una primera investigación, el Ayuntamiento ha solicitado nuevamente la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como la actuación de técnicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), con el objetivo de analizar y evaluar la estabilidad de esta ladera.

A partir mañana se habilitará un carril de servicio en el tramo afectado de la A-314 para facilitar el acceso de proveedores de los establecimientos afectados (Venta Pinto y Bodegas Gallardo), así como el paso de vehículos oficiales y de emergencias. Mientras tanto, el acceso a la zona deberá realizarse a través de la N-340 por el puente de La Barca.

Los desprendimientos de tierra en esta zona baja de Vejer no son extraños cuando se produce un episodio de fuertes y prolongados aguaceros, como está sucediendo en las últimas semanas.