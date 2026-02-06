Vejer desaloja un bloque de viviendas como prevención ante un desprendimiento de rocas por el temporal

Vejer desaloja un edificio de 12 viviendas de la Avenida de los Remedios como medida de prevención. Los técnicos y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad han recomendado al Ayuntamiento que se evacuara a los residentes tras un desprendimiento de rocas ocasionado por el temporal. Hasta 25 personas han tenido que abandonar sus casas, "para garantizar la seguridad", defiende el alcalde, Antonio González.

Según informa el Consistorio vejeriego, la operación se está llevando con total normalidad y con la colaboración de los vecinos y vecinas afectados. Varias de las familias (13 personas), detalla en un comunicado, han optado por alternativas habitacionales en hoteles y hostales del municipio, que de manera solidaria se han puesto a disposición de la administración.

El alcalde y los concejales de Seguridad, Mantenimiento Urbano y Servicios Sociales, así como miembros del CECOPAL y el presidente de Consorcio de Bomberos, José Ortiz, han querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. "No hay que lamentar daños personales, que es lo más importante, y volvemos a insistir en la responsabilidad y colaboración de los vecinos y vecinas de Vejer en estos días", comenta el regidor.

Hasta Vejer se desplazarán técnicos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Consorcio de Bomberos "para valorar el estado de esa zona rocosa, de piedra, que se ha desprendido, que ha generado daños materiales.